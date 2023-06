Chip automotive by Stellantis-Foxconn: nasce SiliconAuto

Stellantis e Hon Hai Technology Group, ovvero Foxconn, hanno annunciato la creazione di SiliconAuto, una joint venture paritetica che, a partire dal 2026, si occuperà della progettazione e della vendita di una famiglia di semiconduttori all’avanguardia per gli operatori dell’industria automobilistica, inclusa la stessa Stellantis.

Come si svilupperà la joint venture sul piano strategico

La joint venture, si legge in una nota, unisce le capacità di sviluppo e le competenze di Foxconn nel settore Ict con la profonda conoscenza da parte di Stellantis delle diverse esigenze di mobilità a livello mondiale. SiliconAuto fornirà ai suoi clienti semiconduttori esplicitamente progettati per il settore automotive necessari per il funzionamento dei numerosi moduli e funzioni controllati da computer, particolarmente importanti nei veicoli elettrici.

SiliconAuto avrà la propria sede nei Paesi Bassi. Il management è costituito da dirigenti di entrambi i fondatori. Stellantis, in particolare, fornirà a SiliconAuto le competenze necessarie per poter offrire le capacità richieste dai veicoli elettrici a batteria e dalle piattaforme di veicoli plurialimentati del futuro.

La joint venture è il risultato di un accordo tra Stellantis e Foxconn del dicembre 2021 per lo sviluppo di una famiglia di semiconduttori per applicazioni nel settore automotive. Oltre a SiliconAuto, Stellantis e Foxconn hanno costituito la joint venture Mobile Drive per lo sviluppo di un abitacolo smart grazie all’elettronica di consumo, alle interfacce uomo-macchina e ai servizi.

I prodotti di SiliconAuto sono destinati a soddisfare il futuro fabbisogno di semiconduttori di Stellantis, Foxconn e altri clienti. Ciò comprende Stla Brain, la nuova architettura elettrica/elettronica e software completamente pronta per l’aggiornamento via etere (over-the-air).

La vision congiunta dei due gruppi

“Stellantis beneficerà di una costante fornitura di componenti essenziali, fondamentale per promuovere la rapida trasformazione in termini di software dei nostri prodotti”, commenta Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis. “Il nostro obiettivo è quello di realizzare veicoli perfettamente connessi con la vita quotidiana dei nostri clienti e di offrire prestazioni ai vertici del settore anche anni dopo l’uscita dalla fabbrica. Grazie a questa joint venture possiamo creare innovazioni ad hoc tramite una partnership efficiente.”

Jerry Hsiao, Chief Product Officer di Foxconn, aggiunge: “Ci attende un futuro di straordinaria mobilità elettrica sostenuta dall’integrazione verticale di prestazioni e risorse garantita da SiliconAuto ai nostri partner. L’energia sviluppata dalla collaborazione consentirà ai nostri clienti di diventare più competitivi.”

