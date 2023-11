Chip, spazio e automotive: via alla cooperazione Italia-Corea del Sud

Semiconduttori, automotive, spazio: sono i principali temi al centro dei tre accordi siglati tra il governo italiano e quello coreano durante la visita di Stato di Sergio Mattarella in Corea del Sud. IA siglare materialmente le intese nella ricerca scientifica fondamentale è stato Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri che ha accompagnato il presidente della Repubblica.

Collaborazione scientifica e tecnologica

Il primo accordo è tra l‘Institute for basic science (Ibs) coreano e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) italiano. La finalità di questo accordo è di stabilire un quadro generale per la collaborazione scientifica e tecnologica tra i due istituti.

Il proposito primario è di fornire opportunità di scambio di idee, informazioni, competenze e ricercatori tra i due istituti, e di dare loro supporto ad attività di cooperazione scientifica e tecnologica. La collaborazione scientifica sarà nelle aree della fisica sperimentale delle particelle elementari, nella fisica nucleare, nella fisica delle onde gravitazionali e nella fisica teorica. Questo accordo rinnova ed estende le aree di collaborazione scientifica di un precedente accordo Ibs-Infn firmato nel 2019 e in scadenza nella primavera del 2024, avrà la durata di cinque anni ed entrerà in vigore al momento della firma congiunta. E’ stato firmato da Noh Do Young, Presidente dell’Ibs, e da Antonio Zoccoli, Presidente dell’Infn.

Cooperazione industriale

Il secondo accordo è un Memorandum of understanding di cooperazione industriale tra il ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia coreana e il ministero delle Imprese e del made in Italy italiano. Il Protocollo d’Intesa si pone l’obiettivo di rafforzare la collaborazione industriale bilaterale nei seguenti quattro settori: semiconduttori; minerali critici e nuovi materiali; settore automobilistico; nuove tecnologie verdi. La cooperazione prende forma attraverso la costituzione di un “Comitato di Coordinamento Congiunto”, che si incontrerà a cadenza annuale, per attività di scambio di informazioni, buone pratiche, e possibili progetti di collaborazione bilaterale. Il Protocollo entra in vigore alla data della firma ed ha durata di 2 anni, rinnovato automaticamente per altri 2 anni.

Cooperazione nelle attività spaziali per fini pacifici

Il terzo accordo è un Memorandum of Understanding tra l’Agenzia spaziale italiana e il ministero della Scienza sud-coreano. La finalità di questa intesa è quella di stabilire un quadro generale per la cooperazione nel campo delle attività spaziali per fini pacifici. Le aree di cooperazione includono le scienze spaziali, l’esplorazione spaziale, ricerca e applicazioni delle osservazioni terrestri, con particolare attenzione al monitoraggio ambientale, e le tecnologie “Synthetic Aperture Radar” (Sar). Questo accordo avrà la durata di cinque anni ed entrerà in vigore al momento della firma congiunta. E’ stato firmato dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministro della Scienza e Ict coreano, Lee Jong-ho. Questo accordo segue un precedente accordo tra Asi e Kari firmato il 28 settembre 2010 e scaduto nel 2016.

