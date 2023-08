Cisco: fatturato a 15,2 miliardi, +16%. Il ceo Robbins: “Performance record”

Fatturato di 15,2 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente, utile netto Gaap di 4 miliardi di dollari o 0,97 dollari per azione (in crescita del 43% rispetto all’anno precedente) e utile netto non-Gaap di 4,7 miliardi di dollari o 1,14 dollari per azione (+37%). Sono i dati chiave che fotografano i risultati del quarto trimestre e dell’anno fiscale terminato a fine luglio per Cisco.

“Quest’anno è stato un anno di pietra miliare per Cisco, con una performance record sia nell’intero anno che nel quarto trimestre”, dichiara il presidente e ceo Chuck Robbins. “Stiamo registrando una solida domanda da parte dei clienti, guadagnando quote di mercato e innovando in settori chiave come l’intelligenza artificiale, la sicurezza e il cloud. Questo slancio ci dà fiducia nella nostra capacità di cogliere le molte opportunità future”.

Flusso di cassa operativo a +62%

Il flusso di cassa operativo del quarto trimestre è stato di 6 miliardi di dollari, in crescita del 62% rispetto all’anno precedente, mentre il fatturato totale del software è aumentato del 17% rispetto all’anno precedente e il fatturato degli abbonamenti software è aumentato del 20% rispetto all’anno precedente.

WHITEPAPER Infrastruttura IT senza rischi: ecco come una realtà finance ha azzerato la complessità Cloud Sicurezza

I ricavi ricorrenti totali annualizzati (Arr) si attestano a 24,3 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente, mentre gli Arr di prodotto registrano una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. L’Rpo (Obblighi di prestazione rimanenti) è pari a 34,9 miliardi di dollari, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, con l’Rpo di prodotto in aumento del 12%.

Crescita “grazie alla trasformazione del modello di business”

“Nel quarto trimestre abbiamo registrato una crescita a doppia cifra del fatturato e dell’utile per azione, generando una solida leva operativa”, aggiunge il Cfo Scott Herren. “La nostra trasformazione del modello di business ha portato a una crescita a doppia cifra del fatturato software, dell’Arr dei prodotti e del Rpo totale, garantendo una maggiore visibilità e prevedibilità. Siamo impegnati ad ampliare la leva operativa e ad aumentare il rendimento per gli azionisti nel lungo termine”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA