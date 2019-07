Cisco, “nozze d’argento” con l’Italia all’insegna della digital transformation

Cisco festeggia i 25 anni di attività in Italia. Per festeggiare le nozze d’argento si è scelta la sede di Comunità Nuova a Milano alla presenza del ceo Chuck Robbins.

La scelta di questo luogo – in cui Don Gino Rigoldi dal 1973 promuove attività per l’inclusione sociale, l’accoglienza e la lotta alla povertà – non è casuale. Si tratta di una realtà con cui Cisco Italia collabora da molti anni con attività di volontariato da parte dei suoi dipendenti, ed è stata scelta per rappresentare un valore fondamentale per Cisco: la necessità di creare impatto e di agire con responsabilità sociale, impegnandosi per far crescere la comunità in cui si opera e restituirle valore.

25 anni di trasformazione digitale e innovazione

Cisco Italia in questi 25 anni è cresciuta moltissimo, arrivando oggi ad avere circa 500 dipendenti e una rete di oltre 3.000 aziende partner, con cui ogni giorno lavora per accompagnare imprese e istituzioni italiane nel loro percorso di digitalizzazione.

2000: Cisco apre il laboratorio di ricerca e sviluppo sulle tecnologie per le reti ottiche Cisco Photonics

2009: Cisco inaugura presso la sede principale di Vimercate un centro per la customer innovation, dedicando un intero piano dell'edificio a soluzioni e tecnologie per la digitalizzazione del business

2015: Cisco è partner tecnologico di Expo Milano 2015, contribuendo a fare del sito dell'evento un modello reale e operativo di smart city del futuro, connessa e sicura

2016: Cisco lancia in Italia Digitaliani, il piano di investimenti per l'accelerazione digitale del paese (Country Digital Acceleration)

, il piano di investimenti per l’accelerazione digitale del paese (Country Digital Acceleration) 2019: Cisco annuncia la creazione a Milano di un Centro di Eccellenza e Co-Innovazione dedicato al la cybersecurity.

25 anni di formazione sulle competenze digitali

Fin dai primi anni della sua presenza nel nostro paese, Cisco ha investito molto nella formazione sulle competenze digitali, rivolta alle giovani generazioni e alla forza lavoro. E’ un impegno incentrato sui percorsi formativi sulle tecnologie di rete, l’Internet delle Cose, la cybersecurity proposti attraverso il programma Cisco Networking Academy – a cui si affiancano progetti come la Cisco Academy presso l’Università Federico Secondo di Napoli e l’investimento a sostegno del nostro ecosistema di innovazione.

1999 Il Consorzio Elis, a Roma, diventa la prima Networking Academy Cisco in Italia. Da allora le Academy sono diventate 340 in tutta Italia

2016-2018: in soli 26 mesi, sono formati 100.000 studenti delle scuole italiane con i corsi Cisco Networking Academy

: in soli 26 mesi, sono formati 100.000 studenti delle scuole italiane con i corsi Cisco Networking Academy 2019: Cisco lancia una piattaforma per il reskilling dedicata a professionisti e PMI

Una storia fatta di persone

Nel 2019 Cisco ha rilanciato il proprio impegno per il paese, identificando nell’impatto sociale, nelle competenze e nella sicurezza – intesa come protezione del nostro mondo sempre più digitalizzato – le parole chiave per il prossimo futuro. “Tutto ciò che l’azienda ha realizzato in questi anni, così come ciò che si appresta a costruire, è frutto del lavoro di persone che giorno dopo giorno hanno profuso impegno, competenze e passione – si legge una nota aziendale – Persone il cui benessere per Cisco è importante, come testimoniano i risultati della partecipazione di Cisco alla classifica Best Workplaces Italia, che viene stilata sulla base del giudizio dato dai dipendenti”.

2013: Cisco si colloca al primo posto della classifica Best Workplaces Italia per la prima volta

2016 – 2019: L’azienda è sempre al primo posto, per quattro anni consecutivi, nella sua categoria.

25 anni di impegno sociale

Come in ogni paese, anche in Italia Cisco ha un Civic Council: un’organizzazione formata da dipendenti che si occupano di ideare e sviluppare iniziative di volontariato e supporto sociale. Decine le attività portate avanti negli anni, nei più diversi ambiti, realizzate offrendo le proprie competenze e il proprio tempo; sempre con il supporto dell’azienda, che ad esempio consente con il “Time to Give” di usufruire di 5 giorni da dedicare ad attività di volontariato. Ci sono poi le tante iniziative di impatto sociale promosse con non profit, istituti educativi e settore pubblico.

Ecco alcune “tappe” di questa storia.

2001: Cisco crea presso il Carcere di Bollate (MI) la prima Networking Academy al mondo ospitata in un carcere, per offrire opportunità di formazione a fini di reinserimento sociale ai detenuti

2011: Cisco presenta "A Scuola di Internet" un progetto di educazione all'uso sicuro del web, rivolto a ragazzi tra i 9 e i 12 anni e alle loro scuole e famiglie, che coinvolge volontariamente decine di suoi dipendenti. Ad oggi sono stati coinvolti più di 30.000 ragazzi.

2012: nasce la Donation Bay Band, una band musicale formata da dipendenti Cisco che suonano per raccogliere fondi da dare in beneficenza – e fino ad oggi ha già suonato in 16 concerti, a favore di 21 onlus.

Per condividere il più possibile questo compleanno importante, Cisco Italia sta raccontando la sua storia anche sui social media, con gli hasthag #CiscoStories e #Cisco25IT, unendo le date più significative del suo percorso con gli eventi che in questi 25 anni ci hanno reso tutti orgogliosi di essere italiani.

