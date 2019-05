Cisco, utili e ricavi oltre le attese “e si crescerà ancora”

La febbre da digital transformation che si sta registrando sui mercati internazionali traina di conti di Cisco Systems , che per il primo trimestre del 2019 (terzo trimestre fiscale per la società) hanno registrato – sia per gli utili sia per i ricavi – risultati superiori alle attese degli analisti.

Per quanto riguarda gli utili per azione, nella trimestrale si attestano a 0,78 dollari per azione, superando così gli 0,77 dollari del consensus. Quanto al fatturato, ha toccato quota 13 miliardi di dollari, contro i 12,89 che gli analisti si attendevano.

Secondo il Ceo di Cisco Systems, Chuck Robbins, che ha parlato durante la presentazione dei conti agli addetti ai lavori, i risultati ottenuti sono la conseguenza di una crescente fiducia da parte degli utenti e dei clienti nelle scelte dall’azienda, che puntano sempre più a mettere al tecnologia al centro del business, intesa come ogni genere di innovazione che possa aiutare i clienti a raggiungere i loro risultati di business.

Quanto alle previsioni per i prossimi mesi, la società prevede di continuare nel proprio trend di crescita, per registrare nel quarto trimestre fiscale, che corrisponde con il secondo trimestre del 2019, ricavi in crescita tra il 4,5% e il 6,5%, e l’utile per azione che dovrebbe essere compreso tra gli 0,80 e gli 0,82 centesimi per azione, in linea con gli 0,81 dollari per azione del consensus.

