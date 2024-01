Cloud e AI, Sap crea un board ad hoc: Saueressig alla guida

Sap ha dato vita a una nuova divisione del consiglio di amministrazione specificamente dedicata all’accelerazione della crescita del cloud. L’unità, denominata Customer Services & Delivery, sarà operativa a partire dal 1° aprile e sarà guidata da Thomas Saueressig, che avrà il compito di garantire ai clienti del colosso del software l’innovazione continua nel contesto della cloud transformation. Il posto lasciato vacante da Saueressig nel comitato esecutivo verrà occupato da Muhammad Alam, che assume la responsabilità dell’ingegneria di prodotto di Sap.

L’obiettivo della nuova divisione

“Sono entusiasta che Thomas Saueressig abbia accettato di assumere un nuovo ruolo di fondamentale importanza, incentrato sulla massimizzazione del potenziale per i nostri clienti nel cloud“, ha commentato Hasso Plattner, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Sap. La leadership, l’esperienza e l’attenzione al cliente dimostrate da Thomas saranno fondamentali per costruire un team responsabile della fornitura di valore completo. Muhammad Alam è un leader visionario e un ingegnere appassionato che condivide l’impegno di SAP per l’eccellenza e l’innovazione, ed è adatto a continuare a guidare il successo dei nostri team di ingegneria di prodotto. A nome dell’intero Consiglio di Sorveglianza, gli auguro un inizio di successo”.

Per Thomas Saueressig, la nuova divisione “Customer Services & Delivery è il luogo in cui le profonde competenze sui prodotti e le solide relazioni con i clienti si uniscono. Insieme porteremo l’adozione dell’innovazione e la soddisfazione dei clienti a nuovi livelli”.

Crescono le responsabilità di Alam

Le novità portano Alam ad assumere un incarico di grande responsabilità a solo un anno dal suo ingresso in azienda: il manager è infatti entrato a far parte di Sap il 31 gennaio 2022, come presidente e chief product officer nell’ambito Intelligent Spend and Business Network. In questo ruolo è a capo dei team di progettazione e di ingegneria che si occupano di acquisti, viaggi e spese, gestione della forza lavoro esterna e Sap Business Network. Prima di approdare a Sap, Alam ha lavorato per 17 anni in Microsoft, da ultimo in qualità di corporate vice president of product and engineering per le applicazioni aziendali Microsoft Dynamics 365.

“Da quando sono entrato in Sap, sono rimasto stupito dall’ampiezza e dalla profondità del nostro portafoglio prodotti, dalla nostra eccellenza ingegneristica e dall’enorme valore che i nostri ingegneri creano per i clienti Sap”, ha dichiarato Alam. “Sono davvero onorato di essere stato nominato membro del Comitato esecutivo e ringrazio il Consiglio di sorveglianza per la fiducia accordatami. Insieme ai migliori team di prodotto e di ingegneria del mondo, continueremo il nostro percorso di trasformazione e daremo vita a incredibili innovazioni attraverso e oltre le nostre soluzioni per i clienti”.

