Cloud, Microsoft sfida Amazon sul “retail intelligente”

È partita la sfida di Microsoft al cloud di Amazon con un’offerta ampliata per Dynamics 365 che strizza l’occhio direttamente ai clienti del mondo retail, offline e online. Le nuove applicazioni sono state preannunciate alla fine dell’anno scorso e saranno illustrate nel dettaglio all’evento National Retail Federation (NRF) 2020 che si terrà nei prossimi giorni a New York “per scoprire insieme ai nostri clienti e partner in che modo Microsoft sta promuovendo il retail intelligente”, come scrive il colosso di Redmond.

La presenza dell’azienda informatica americana su questo mercato è strategica, come testimonia il fatto che a parlare di Microsoft Dynamics 365 per il commercio sarà il Ceo Satya Nadella in persona, la prima volta per il numero uno di Microsoft a una conferenza settoriale del retail.

Alternativa a Amazon e Salesforce

Gli analisti americani sottolineano che le nuove funzionalità preparate da Microsoft per i clienti del retail mirano a posizionare l’azienda di Redmond come alternativa a Amazon e a fornitori di software per la produttività e per il Crm come Slack e Salesforce.com. L’obiettivo è catturare la fetta di aziende attive nel commercio offline e online che non sono soddisfatte dagli strumenti offerti dalla piattaforma Amazon Web Services. Le due nuove applicazioni, Dynamics 365 Commerce e Dynamics 365 Connected Store, rappresentano la vision di Microsoft sul retail e “aiuteranno le organizzazioni a trasformare l’esperienza di vendita ai loro clienti”, afferma il colosso del software. Disponibili sul cloud Microsoft Azure, sono potenziate, come tutta la suite Dynamics 365, con funzionalità di intelligenza artificiale (Azure Ai). Per rivaleggiare con Slack, inoltre, Microsoft ha arricchito la sua chat corporate Teams che trasforma gli smartphone dei clienti retail in una sorta di walkie-talkie per le comunicazioni interne al negozio.

Nadella, secondo quanto anticipa Bloomberg, racconterà all’evento della National Retail Federation come Ikea ha migrato con successo oltre 70.000 suoi lavoratori su Teams e illustrerà come il colosso dell’arredamento svedese sta valutando altre applicazioni del cloud di Amazon per chi lavora nel retail, anche aiutando a disegnare i negozi di prossima generazione.

Sfida anche sull’advertising

Ikea usa sia Microsoft Azure che Google Cloud al momento, ma Microsoft vede Google come alleata e non rivale. È invece Amazonil gigante del cloud da battere e Microsoft intende rosicchiare quote alla concorrente numero uno anche su un altro redditizio mercato, quello della pubblicità digitale per i prodotti sui siti web dei retailer. Anche per questo ad agosto Microsoft ha acquisito la società newyorkese PromoteIQ, che aiuta i suoi clienti del retail a vendere ads sui loro siti ad aziende che cercano un posizionamento di rilievo per i loro prodotti in vendita. Tra i client ci sono già Kroger e Kohl’s, secondo Bloomberg, Nadella annuncerà l’ingresso di un altro cliente importante, i grandi magazzini Home Depot.

Dynamics 365 è la linea di prodotti Microsoft per Erp e Crm. Con Dynamics 365 Commerce le aziende che vendono online possono creare pagine web personalizzate per il loro brand e i loro prodotti che includono lo spazio per i rating dei clienti, commenti e revisioni di chi ha già comprato e utilizzato quei prodotti. Dynamics 365 Commerce espande l’esistente Dynamics 365 for Retail, focalizzato sulla gestione della supply chain management e le promozioni. Per il mondo retail microsoft ha sviluppato anche Dynamics 365 Connected Store, applicazione specifica per l’armonizzazione dell’esperienza del cliente sui canali fisico, web e mobile.

