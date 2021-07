5G ed Edge computing, si rafforza l'alleanza Ibm-Colt - CorCom

Aiutare i clienti ad adottare una strategia di edge computing progettata per consentire loro di trasferire agevolmente dati e applicazioni in ambienti cloud ibridi, dai data center privati all’edge. E’ questo l’obiettivo del progetto di collaborazione che conivolge Colt, fornitore leader di soluzioni di connettività a banda larga e on demand, e Ibm: le due società studieranno insieme usi innovativi grazie a Ibm Cloud Satellite e Edge Application Manager.

Le organizzazioni stanno adottando nuove tecnologie cloud progettate per affrontare le loro sfide aziendali, ma la gestione di questo nuovo paradigma di infrastruttura diffusa non è semplice, soprattutto quando queste applicazioni hanno requisiti rigorosi che dipendono dall’ubicazione, come i requisiti di bassa latenza, conformità dei dati regionali e di resilienza – si legge in una nota – La collaborazione tra Colt e Ibm, in un contesto di laboratorio, ha dimostrato come l’implementazione di Ibm Cloud Satellite sulla piattaforma edge di Colt possa essere semplice. Ibm Cloud Satellite è l’offerta di cloud ibrido di Ibm, basata su Red Hat OpenShift, che permette ai clienti di implementare servizi Ibm Cloud sicuri e aperti ovunque lo desiderino – in sede, su qualsiasi cloud pubblico o sull’edge. Le macchine virtuali per Ibm Cloud Satellite – prosegue il comunicato – possono essere installate e configurate utilizzando uno strumento di gestione e organizzazione con zero-touch provisioning. Inoltre, le capacità di rete on-demand di Colt sono progettate per consentire il provisioning della connettività critica quasi in tempo, per permettere ai propri clienti implementazioni cloud distribuite con IBM Edge Application Manager (in settori quali la vendita al dettaglio e la sanità) in 29.000 edifici aziendali.

“Non vediamo l’ora di collaborare con Colt per aiutare i clienti a distribuire, far funzionare e gestire migliaia di endpoint in tutte le loro operazioni grazie a Ibm Cloud Satellite e Ibm Edge Application Manager – afferma Evaristus Mainsah, Gm, Ibm Hybrid Cloud and Edge Ecosystem – Insieme, possiamo aiutare le imprese ad accelerare la loro trasformazione digitale, agendo su informazioni più vicino a dove vengono creati i loro dati”.

“Colt e Ibm lavorano insieme da molti anni su più mercati e settori specifici con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale. Poiché vediamo una crescente domanda di ambienti cloud multipli e distribuiti, la nostra collaborazione mira a servire i clienti che abbiamo in comune – aggiunge Mark Hollman, VP Partner Development and Success di Colt – Stiamo esplorando ora come combinare la Colt IQ Network con la piattaforma cloud ibrida di Ibm, per contribuire a fornire soluzioni innovative progettate per aiutare le aziende clienti ad accelerare la trasformazione digitale”.

