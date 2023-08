Amazon-UrbanV, i taxi volanti sbarcano a Roma (dal 2025)

I primi voli di test sono in programma entro la fine del 2024, per collegare Fiumicino e Roma attraverso velivoli elettrici a decollo verticale, e in prospettiva servire la Capitale con il servizio di taxi volanti entro l’anno successivo, quello del Giubileo. E’ la roadmap di UrbanV, la società di mobilità aerea avanzata che sta sviluppando il proprio progetto di realizzare una rete di vertiporti affiancata da Amazon, selezionata come provider cloud del progetto.

La collaborazione con Aws

I servizi professionali di Aws si occupano di fornire supporto a UrbanV per lo sviluppo e la gestione delle reti di vertiporti che saranno utilizzati a supporto del trasporto passeggeri nei centri urbani, dando supporto nello sviluppo di un modello operativo innovativo e modulabile che potrà essere esteso su scala internazionale.

Il cronoprogramma di UrbanV

Dopo i primi test e il lancio del servizio in coincidenza con il Giubileo, UrbanV ha in programma, a partire dal 2026, di espandere la propria rete nella Capitale per arrivare ad aver realizzato complessivamente in città 10 vertiporti, per servire i principali luoghi di transito e di attrazione turistica della Capitale. Ma i piani di UrbanV non si fermano a Roma: la società haninfatti intenzione di portare il proprio servizio di taxi volanti a anche a Venezia, Bologna e sulla Costa Azzurra francese.

Il ruolo di Amazon

Il ruolo di Amazon Web Services nello sviluppo del modello operativo per i vertiporti UrbanV consisterò nell’automatizzazione dell’esperienza del passeggero, dal check-in ai controlli di sicurezza, in spazi limitati e integrabili nelle aree urbane.

“La nostra visione di trasporto aereo urbano elettrico si concentra sul reinventare l’esperienza di volo – spiega Carlo Tursi, Ceo di UrbanV – In Aws abbiamo riconosciuto il partner cloud ideale per trasformare questa visione in realtà. La loro impareggiabile esperienza nell’industria del trasporto aereo comporta una profonda conoscenza del settore e, inoltre, la loro sete di innovazione lo rende il partner ideale per creare nuove possibilità. Insieme svilupperemo un’esperienza di viaggio urbano rivoluzionaria non solo per quanto riguarda i veicoli coinvolti, ma anche dal punto di vista dell’esperienza dei passeggeri”.

