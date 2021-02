Cloud, Accenture e VMware rafforzano la partnership: via al Business Group congiunto - CorCom

La pandemia sta contrubuendo a costruire una “nuova normalità”, in cui le aziende hanno bisogno di accelerare l’uso del cloud per modernizzare il business e produrre innovazione. In questo contesto Accenture e VMware rafforzano la loro partnership e lanciano un Business Group: l’obiettivo è quello aiutare le organizzazioni ad adottare una strategia “cloud first”, costruendo modern app più rapidamente e utilizzando la nuvola come base per l’innovazione e per nuovi modelli di business.

L’Accenture VMware Business Group rappresenta un investimento pluriennale e multimilionario delle due aziende, che collaborano da oltre venti anni. Il nuovo Business Group riunisce professionisti dedicati, con una profonda esperienza nel cloud ibrido e nelle migrazioni cloud, nel cloud native e modernizzazione delle applicazioni e nella sicurezza. Supportato da circa 2.000 professionisti cloud di Accenture formati sui prodotti e servizi VMware, l’Accenture VMware Business Group aiuterà i clienti a sfruttare le potenti capacità e l’elasticità del cloud, che è diventato essenziale per scalare rapidamente i servizi di business, operare in modo efficiente e abilitare l’innovazione.

La unit fa parte di Accenture Cloud First, che Accenture ha lanciato nel 2020 con un investimento di 3 miliardi di dollari in nuove capacità, soluzioni, partnership per aiutare i clienti a modellare, spostare e gestire le proprie aziende nel cloud.

“Il cloud è lo strumento più potente per guidare il cambiamento – spiega Julie Sweet, chief executive officer di Accenture – Mentre le organizzazioni accelerano il loro passaggio al cloud e all’edge nei prossimi anni, l’Accenture VMware Business Group aiuterà a fornire la velocità, la scalabilità e la sicurezza di cui hanno bisogno per reinventare il proprio business e creare più valore”.

L’Accenture VMware Business Group investirà in operazioni congiunte di go-to-market e di vendita, nella formazione dei professionisti Accenture sulle tecnologie VMware e nello sviluppo di nuove offerte di servizi, asset e acceleratori sostenuti dalle tecnologie VMware. Le due aziende svilupperanno anche soluzioni verticali, tra cui una piattaforma per aiutare le aziende di telecomunicazioni ad accelerare il rollout del 5G e di servizi di edge computing.

“Per soddisfare una domanda di un ambiente di business che non ha precedenti, le organizzazioni devono utilizzare una strategia multi-cloud, anche più rapidamente di prima – evidenzia Pat Gelsinger, chief executive officer, VMware – Sono sempre più frequenti i casi di clienti che gestiscono le loro applicazioni su uno o più cloud, data centre e nell’edge. L’Accenture VMware Business Group coniugherà i team e le competenze necessarie, con la velocità, l’agilità e la resilienza che le organizzazioni richiedono oggi come per il futuro”.

Il nuovo Business Group lancerà una VMware Cloud Migration Factory specializzata nella migrazione dei carichi di lavoro in cloud in modo rapido, più sicuro e affidabile, utilizzando processi altamente automatizzati che sono stati messi a punto dalla migrazione e dalla modernizzazione di migliaia di applicazioni. La VMware Cloud Migration Factory darà ai clienti l’accesso a un ambiente controllato e a risorse dedicate per pianificare, testare, migrare e modernizzare le applicazioni verso il cloud pubblico, privato e/o ibrido preferito, riducendo i rischi e accelerando il time-to-value.

In qualità di Global Principal Partner and Premier Global Systems Integrator di VMware, Accenture è uno dei più grandi partner globali di VMware, con un’ampia e profonda conoscenza delle capacità dell’azienda. VMware è un partner di fiducia dell’organizzazione IT globale di Accenture, alimentando i workload in cloud in modo efficiente e sicuro ed con un ruolo all’avanguardia nell’edge computing.

