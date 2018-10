Cloud, asse Retelit-Huawei: via al primo one-stop-shop italiano

Una piattaforma “open” e multi-cloud in cui sono a disposizione tutte le migliori offerte sul mercato, sul fronte del cloud pubblico e anche del cloud privato. È questa la novità svelata stamattina a Milano da Retelit e Huawei e frutto di una partnership fra le due aziende. A tagliare il nastro della nuova piattaforma, un vero one-stop-shop del cloud, il primo del suo genere in Italia, i numeri uno delle due company Federico Protto e Thomas Miao.

“L’offerta cloud in Italia è molto variegata ma c’è confusione sulle varie proposte e non tutte le offerte nel medio lungo periodo soddisfano le esigenze dei clienti”, ha detto Federico Protto, Ad di Retelit.

Vendor lock-in e scarsa scalabilità in termini di pricing sono secondo Protto le due “caratteristiche” principali delle offerte italiane: “Noi vogliamo offrire tutto ciò che il mercato propone in questo momento affinché il cliente possa farsi un’idea e scegliere al meglio”, ha puntualizzato Protto. Sul fronte del cloud pubblico, ha spiegato il manager, il modello pay per use non paga sul lungo periodo mentre nel cloud privato è soprattutto l’investimento iniziale a fare la differenza in particolare per le aziende di piccole dimensioni. “La nostra è sì una soluzione tecnologica ma è anche e soprattutto una partnership basata sul modello di go-to-market. Un approccio innovativo in termini di proposta al mercato che punta a sanare il gap nella digital trasformation”. Protto puntualizza che il progetto può contare su

asset fondamentali: la rete e 15 data center su territorio nazionale. “E grazie a Huawei aggiungiamo la tecnologia e le competenze. Il modello dunque è molto attrattivo”.

La forza degli asset condivisi è la chiave della partnership anche secondo il ceo di Huawei Italia Thomas Miao: “Il nostro ruolo non è solo quello di solution provider ma anche di andare sul mercato insieme con un go-to market unico e una proposta commerciale congiunta. Crediamo che insieme possiamo creare più valore per i clienti”.

Secondo Miao il cloud è fondamentale per affrontare le nuove sfide: “La trasformazione digitale è in atto in tutto il mondo e anche in Italia. Tutto le cose saranno connesse e intelligenti. Dunque c’è bisogno di device ma anche di AI e cloud”. Miao ha ricordato che Huawei è presente in Italia da 15 anni: “Nel 2008 abbiamo aperto il nostro centro di ricerca e sviluppo e nel corso di 5 anni altri 5 innovation center e abbiamo progressivamente incrementato la collaborazione con le università”, ha sottolineato il ceo puntualizzando che “è da una decina di anni che facciamo ricerca e investimenti sull’area cloud”.

Quattro i pilastri su cui poggia la strategia cloud by Huawei: adozione di tecnologie innovatie, sicurezza partendo dal chipset fino alle applicazioni, servizi da erogare sui mercati verticali e shared success. “Ci interessa molto condividere il successo con i nostri partner e nel caso specifico con Retelit”. Miao ha confermato infine l’impegno dell’azienda nel nostro Paese: “Il nostro impegno è continuare a investire in Italia non solo in ricerca ma in tutto quegli ambiti in cui si può portare la trasformazione digitale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA