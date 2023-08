Crescono e si ampliano le partnership tra i colossi dell’Ict, che puntano a offrire soluzioni convergenti per permettere alle imprese di cogliere in modo più semplice e più rapido tutti i vantaggi del cloud. Primo tra tutti, l’accesso alle tecnologie di frontiera, come l’intelligenza artificiale.

Via all’alleanza globale Cisco-Nutanix

Cisco e Nutanix, tanto per cominciare, hanno annunciato una partnership strategica globale per accelerare le implementazioni multicloud ibride offrendo una soluzione di iperconvergenza completa per la modernizzazione dell’IT e la trasformazione aziendale.

Data la crescente complessità del multicloud, i dipartimenti IT si trovano costantemente ad affrontare significativi ostacoli operativi e problemi di sostenibilità e sicurezza sempre più pressanti. La nuova partnership risponde a queste sfide semplificando e accelerando la fornitura di infrastrutture e applicazioni, su scala globale, attraverso i migliori modelli operativi cloud, flessibilità senza precedenti e resilienza automatizzata con un servizio di assistenza ai clienti eccellente.

La nuova offerta integra l’infrastruttura di calcolo e di rete gestita in modalità SaaS di Cisco (Cisco Unified Computing System con Cisco Intersight) con Nutanix Cloud Platform (Nutanix Cloud Infrastructure, Nutanix Cloud Manager, Nutanix Unified Storage e Nutanix Desktop Services) e sarà commercializzata da Cisco.

I clienti godranno quindi di una soluzione completamente integrata e comprovata che viene venduta, creata, gestita e supportata in modo olistico per un’esperienza end-to-end ottimizzata. La soluzione offrirà opzioni di implementazione flessibili con supporto per i rack e blade server Cisco Ucs, incluso il supporto iniziale per i server C-Series e il supporto futuro per il sistema modulare Cisco Ucs serie X. La nuova offerta integrerà server Cisco avanzati (Ucs), soluzioni di networking e sicurezza (Aci) e gestione (Ucs Manager, Intersight) con il software Nutanix Cloud Platform. La nuova offerta sarà disponibile entro i prossimi 90 giorni.

Sap e Google Cloud estendono la partnership all’insegna dell’AI generativa

C’è poi l’ampliamento della partnership Sap e Google Cloud, annunciata in occasione di Google Cloud Next. Le aziende combineranno il loro open data cloud integrato che utilizza Sap Datasphere con Vertex AI per lanciare nuove soluzioni specifiche per settore basate sull’AI generativa, a partire dall’industria automobilistica, e introdurre nuove funzionalità volte ad aiutare i clienti a migliorare le prestazioni in ambito sostenibilità.

Le integrazioni cloud open data tra Sap e Google Cloud forniranno una ricca base per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale che contribuirà a fornire nuovo valore ai clienti comuni, anche sul piano della sostenibilità.

In particolare, Sap e Google Cloud lanceranno nuove soluzioni che utilizzano i modelli di intelligenza artificiale generativa di Google Cloud tramite Vertex AI e i dati di Catena-X, l’ecosistema di dati aperti supportato da SAP per l’industria automobilistica. Con Catena-X, le aziende del settore automotive possono scambiare in modo sicuro i dati relativi all’intera catena del valore per aumentare le prestazioni operative, migliorare l’esperienza dei clienti e accelerare l’innovazione.

I clienti Sap e Google Cloud potranno poi utilizzare Vertex AI insieme a Sap Datasphere per creare soluzioni AI generative che accelerano i propri programmi di sostenibilità. La nuova funzionalità AI, presto disponibile per i clienti Sap su Google Cloud, aiuterà le imprese a combinare i dati aziendali mission-critical in Sap Datasphere e nella soluzione Sap Sustainability Control Tower con set di dati Esg di terze parti e con i potenti modelli AI generativi di Google Cloud. In questo modo, le imprese saranno in grado di creare report di sostenibilità su misura, automatizzare gli alert di sostenibilità basati sull’AI lungo tutta la supply chain e migliorare il processo decisionale con analisi più approfondite ad esempio sull’impatto ambientale e i benefici finanziari.

E Kyndryl diventa provider dei servizi gestiti Cross-Cloud di VMware

Kyndryl, infine, è diventata provider di servizi gestiti Cross-Cloud di VMware, ottenendo la specializzazione VMware Managed Services e completando una Validated Service Offering per VMware Cloud su Aws. Grazie alla nuova collaborazione, le due società si impegnano a offrire ai clienti la tranquillità necessaria per concentrarsi sui propri punti di forza e innovare il business, sapendo che le esigenze di modernizzazione delle applicazioni e delle infrastrutture sono supportate da un fornitore di servizi gestiti di fiducia.

I servizi gestiti VMware Cloud su Aws consentono a Kyndryl di supportare le iniziative di modernizzazione dei clienti grazie a un ambiente VMware Cloud Foundation completamente coerente tra i data center on-premise e Aws. Inoltre, Kyndryl sta lavorando alla creazione di un servizio gestito Cross-Cloud di VMware basato sulle edizioni VMware Cloud per aiutare i clienti a ridurre il total cost of ownership degli ambienti on-premise, semplificare le operation, ridurre i rischi grazie a osservabilità, actionable insight e ottimizzazione delle prestazioni, nonché accelerare le migrazioni al cloud.

