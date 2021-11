Cloud e edge computing: alleanza Fastweb-Aws per innovare PA e Pmi - CorCom

Accelerare l’innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico delle imprese, delle società di piccole e medie dimensioni, e della pubblica amministrazione attraverso lo sviluppo congiunto di soluzioni avanzate in ambito cloud ed edge computing. E’ l’obiettivo della partnership stretta tra Fastweb e Amazon Web Services (Aws), la prima di questo tipo nel mercato italiano delle telecomunicazioni, grazie alla quale l’offerta cloud di Fastweb si arricchisce per mettere a disposizione delle imprese italiane e della Pa una soluzione che viene eseguita sul Aws cloud. Questo permetterà di offrire scalabilità e un ampio range di servizi a valore aggiunto, tra cui soluzioni di migrazione, sicurezza, analisi e edge computing. Inoltre, Fastweb avvierà un training dedicato al mondo Aws e formerà oltre 350 dipendenti tra commerciali e tecnici.

In virtù della collaborazione, i clienti potranno affidarsi a Fastweb come unico interlocutore per i loro processi di digital transformation e la gestione end-to-end di soluzioni di migrazione, sviluppo e gestione degli applicativi di Aws, oltre al monitoraggio delle performance, il backup e recovery, al fine di accelerare i cicli di innovazione, ridurre i rischi ed aumentare l’efficienza delle aziende.

Rafforzamento della strategia cloud

L’intesa si inserisce in un percorso di rafforzamento della strategia di Fastweb in ambito cloud: l’apertura di un nuovo data center di ultima generazione a Roma che si aggiunge a quello di Milano, finalizzata a raddoppiare le infrastrutture di “prossimità” per servizi di elaborazione dati e capacità computazionale – che consente ai clienti Fastweb di accedere a funzionalità cloud ibride, come As Outposts – oltre all’acquisizione di Cutaway – società specializzata in progetti Ict – nel giugno 2020 per rafforzare le competenze in ambito Aws e incrementare il portfolio di soluzioni e servizi dedicati alle imprese e pubbliche amministrazioni.

“In un contesto di mercato in continua evoluzione la possibilità di accedere a soluzioni avanzate cloud ed edge computing diventa un potente alleato delle imprese e della pubblica amministrazione nel raggiungimento di obiettivi di flessibilità e agilità” ha dichiarato Augusto Di Genova, Chief enterprise officer di Fastweb. “La collaborazione con Aws è un elemento chiave della nostra strategia: mettere a disposizione dei clienti un servizio chiavi in mano che consentirà loro di cogliere tempestivamente le opportunità di business e migliorare la propria efficienza operativa. Inoltre, insieme ad Aws, metteremo il patrimonio di competenze, esperienza e formazione a disposizione delle iniziative promosse dal Pnrr per realizzare alcuni degli obiettivi definiti dal Governo in questa fase di rilancio”.

“Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con Fastweb per accelerare la digitalizzazione delle aziende e della pubblica amministrazione italiane”, ha dichiarato Fabio Cerone, direttore Telco per Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) di Aws. “Grazie a questo accordo, i clienti italiani potranno sfruttare i servizi Aws per risolvere più rapidamente le criticità aziendali, affrontare le sfide operative, migliorare la sicurezza e accelerare la crescita attraverso la trasformazione digitale”.

