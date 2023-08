Aiutare le imprese a tenere traccia delle emissioni di gas serra nei servizi cloud e a migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità ambientale attraverso percorsi ibridi e multicloud. E’ questo l’obiettivo di Ibm Cloud Carbon Calculator, la dashboard basata sull’intelligenza artificiale appena portata sul mercato da Ibm, progettata per fornire ai clienti l’accesso ai dati sulle emissioni di gas serra e aiutare a gestire la carbon footprint del cloud.

La sfida della sostenibilità ambientale

In un momento storico in cui la modernizzazione del business passa dalla digital transformation, e in cui molte organizzazioni hanno deciso di puntare su cloud ibrido e AI per favorire resilienza, prestazioni, sicurezza e conformità, una recente ricerca di Ibm evidenzia anche che una delle priorità per il 42% dei ceo, tra le sfide digitali da affrontare nell’arco dei prossimi tre anni, è la sostenibilità ambientale. Un approccio che però dovrà essere per il futuro compatibile anche con l’adozione dell’Ai generativa, che comporta un aumento dell’elaborazione dei dati. “Considerando che oltre il 43% dei ceo intervistati utilizzano già l’AI generativa per condividere le decisioni strategiche – spiega Ibm in una nota – le organizzazioni dovrebbero bilanciare l’esecuzione di carichi di lavoro ad alte prestazioni in termini di sostenibilità”.

WHITEPAPER Energy Monitoring: come tagliare consumi, sprechi e inefficienze Smart Grid Smart metering

In questa prospettiva Ibm Cloud Carbon Calculator, basato sulla tecnologia di Ibm Research e nato dalla collaborazione con Intel, è stato progettato per determinare rapidamente modelli, irregolarità e valori anomali nei dati potenzialmente associati a emissioni di gas serra più elevate, utilizzando il machine learning e algoritmi evoluti.

Una dashboard per la sostenibilità del cloud

“Nell’ambito di qualsiasi roadmap di AI transformation, le aziende devono considerare come gestire l’afflusso di dati in ambienti cloud e on-premise – spiega Alan Peacock, General Manager di IBM Cloud – Ciò è particolarmente importante oggi, visto che le aziende devono confrontarsi con una crescente pressione da parte di investitori, autorità di regolamentazione, clienti e altri soggetti, per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica. Per Ibm – prosegue – la riduzione dell’impatto ambientale per contribuire a creare un futuro più sostenibile è una priorità assoluta e ci impegniamo ad aiutare i clienti a raggiungere sia gli obiettivi di sostenibilità sia quelli di business. Grazie a Ibm Cloud Carbon Calculator, abilitato dall’AI, aiutiamo i clienti a interpretare meglio i livelli di emissioni di gas serra associati ai loro carichi di lavoro IT e forniamo loro le informazioni per adattare le loro strategie e promuovere i loro obiettivi di sostenibilità”.

Le funzionalità di Ibm Cloud Carbon Calculator

Per sintetizzare al massimo le caratteristiche e le funzionalità messe a disposizione da Ib, Cloud Carbon Calculator, i principali aspetti da tenere in considerazione sono tre:

Tracciabilità delle emissioni per gli account enterprise

Attraverso l’accesso a dati dettagliati sulle emissioni di gas serra relativi ai propri carichi di lavoro su Ibm Cloud, i clienti possono visualizzare e monitorare le emissioni di gas serra associate a singoli servizi cloud e alle singole sedi, in conformità al protocollo Greenhouse Gas.

Identificazione dei punti critici

Grazie alla dashboard è possibile analizzare le emissioni raggruppandole per mese, trimestre e anno, consentendo alle aziende di visualizzare regolarmente i progressi rispetto ai propri obiettivi.

Utilizzo dei dati per i report

Accedendo ai risultati e agli audit trail generati da Ibm Cloud Carbon Calculator gli utenti possono soddisfare le proprie esigenze di reporting, anche integrando i propri dati sulle emissioni nella suite Ibm Envizi Esg3, che consente di migliorare la capacità di condurre ulteriori analisi e reporting.

@RIPRODUZIONE RISERVATA