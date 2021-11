Cloud, la partita italiana vale oro. Le sfide 2022 a Telco per l’Italia - CorCom

È dedicata alla sfida cloud l’edizione di fine anno di Telco per l’Italia, l’evento di CorCom-Digital360 (PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI).

Banda ultralarga fissa e mobile, data center ultra-performanti, tecnologie e applicativi di nuova generazione. Sono questi i pilastri portanti di una delle maggiori sfide del Governo Draghi: la digital transformation del Paese.

La partita riguarderà e coinvolgerà tutto il tessuto economico: dalle grandi industrie alle Pmi passando anche e soprattutto dalla Pubblica amministrazione su cui sono puntati i riflettori con l’obiettivo di spingere la rivoluzione digitale in chiave di erogazione di servizi innovativi, maggior efficienza e maggior competitività. In campo le risorse del Pnrr ma la vera leva è rappresentata dagli investimenti privati, quelli degli operatori di telecomunicazioni in sinergia con le big tech e le aziende dell’IT.

Come fare ad accelerare la roadmap? Quali le priorità? Quali le criticità sul cammino? Quali le soluzioni tecnologiche più promettenti?

Ne discutiamo il 14 dicembre dalle 11.00 alle 13.00 al nostro evento “digital”.

L’Italia alla sfida del cloud

14 dicembre dalle ore 11.00

Saluti e apertura dei lavori Mila Fiordalisi, Direttore CorCom

Andrea Rangone, presidente Digital360

Lo scenario di mercato e le sfide all’orizzonte

Francesco Bonfiglio, Chief Executive Officer Gaia-X Aisbl

Il cloud locomotiva della ripartenza: per l’Italia un ruolo da protagonista?

Parola d’ordine: ecosistema

Non c’è cloud senza digital transformation. Non c’è digital trasformation senza infrastrutture. Fondamentale il ruolo della filiera dell’Ict e dell’hi-tech per spingere i progetti e diffondere innovazione attraverso soluzioni all’avanguardia. L’Italia è pronta? Modera Mila Fiordalisi

Roberto Bussolotti , Regional Vice President Amdocs

, Regional Vice President Alessandro Colonna , Enterprise Sales Director Dell Technologies Italia

, Enterprise Sales Director Marcello Forti , Vice President Sales Southern Europe & Vodafone Global Sales Adva

, Vice President Sales Southern Europe & Vodafone Global Sales Federico Protto , Amministratore delegato Retelit

, Amministratore delegato Daniele Righi , Chief Innovation and Business Development Officer Linkem

, Chief Innovation and Business Development Officer Maurizio Sedita, BU Business & Consumer Sales Director WindTre

Telco e Ott, fronte comune per vincere la partita

Reti a banda ultralarga e piattaforme all’avanguardia: la convergenza è la chiave di volta. Dalla competition alla coopetition per lo sviluppo di iniziative a servizio del Sistema Paese: Modera Mila Fiordalisi

Fabio Cerone , Vp Managing Director Emea Telco Business unit Aws

, Vp Managing Director Emea Telco Business unit Carlo d’Asaro Biondo , ceo Noovle e Evp Partnership Gruppo Tim

, ceo Alessio De Sio , Chief Institutional & Communication Officer Zte Europe

, Chief Institutional & Communication Officer Lisa Di Feliciantonio , External Relations & Sustainability Officer Fastweb

, External Relations & Sustainability Officer Federico Suria, Direttore Divisione Enterprise Commercial Microsoft Italia

