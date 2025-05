Cloud, managed Lan e campus NaaS i nuovi mantra

Cresce il settore del Cloud-managed Lan, con Cisco, Juniper ed Extreme che si posizionano come i fornitori di punta: a dirlo sono le più recenti stime sulle quote di mercato pubblicate da Dell’Oro Group. In forte crescita l’offerta cloud-managed di Hpe. In rapida espansione anche il giro d’affari del Campus Naas, ovvero il network as-a-service per le strutture come università, ospedali e enti pubblici.

Secondo Dell’Oro (“Campus NaaS and public cloud-managed Lan advanced research report”) i mercati degli switch e delle reti Wlan gestiti da cloud pubblico vedranno una crescita dei ricavi a due cifre nei prossimi tre anni. Il valore supererà i 12 miliardi di dollari nel 2029.

Lan gestite dal cloud, aziende disposte a spendere

“I fornitori che offrono soluzioni Lan gestite da public cloud sono in grado di generare livelli più elevati di fatturato ricorrente”, sottolinea Siân Morgan, Enterprise wireless Lan Research director di Dell’Oro Group.

Nonostante le difficoltà del mercato, il 2024 è il primo anno in cui la società di ricerche ha notato segnali di una maggiore disponibilità delle aziende ad aumentare la spesa per ottenere funzionalità più avanzate gestite da cloud pubblico.

Che cosa è la Public cloud-managed Lan

Il termine Public cloud-managed Lan (Local area network gestita tramite cloud pubblico) si riferisce a un’infrastruttura di rete locale (come quella di un ufficio, un’università o un’azienda) il cui monitoraggio, configurazione e gestione vengono effettuati tramite una piattaforma nel cloud pubblico (come Aws, Azure o Google Cloud).

Una Lan gestita da cloud pubblico utilizza hardware locale (switch, access point, router), ma la loro configurazione, gestione e monitoraggio avviene remotamente tramite un’interfaccia cloud, senza la necessità di infrastrutture di gestione locali.

La crescita trainata da lavoro ibrido e Iot

Il mercato è in forte crescita, trainato dalla diffusione del lavoro ibrido, dalla necessità di semplificare la gestione delle reti in ambienti distribuiti, dalla crescita dell’Iot e dei dispositivi mobili, che richiede gestione dinamica della rete e anche dall’adozione sempre maggiore di cloud pubblico nelle aziende.

Secondo Idc e altri analisti, il mercato delle reti cloud-managed ha un tasso di crescita annuale (Cagr) superiore al 20%.

La Public cloud-managed Lan è spesso parte delle soluzioni di networking as a service (NaaS).

Il nuovo trend: la crescita del CNaaS

Morgan di Dell’Oro group sottolinea che la disponibilità delle imprese a sostenere costi It ricorrenti “è una notizia positiva per startup come Nile, Meter, Join Digital, Ramen e Shasta Cloud, che stanno intensificando l’implementazione delle loro offerte Campus NaaS (CNaaS). Il CNaas è un segmento di mercato che è cresciuto del 65% nel 2024″, ha aggiunto l’analista.

Inoltre, i ricavi stanno accelerando grazie alla crescente trazione da parte di Msp (Managed service provider) e system integrator.

Dell’Oro individua tre tipologie di offerta CNaas: Enabler, Turnkey e Lan-as-a-utility, adatte a diversi settori verticali e con una crescita prevista a ritmi diversi.

Che cos’è il campus network as a service

Il Campus network as a service (Campus Naas) è un modello di erogazione dei servizi di rete per ambienti campus (come università, ospedali, grandi aziende con più edifici, enti pubblici) in cui l‘intera rete – Lan, Wlan e talvolta anche Wan – è fornita come servizio, invece che essere acquistata, posseduta e gestita direttamente dal cliente.

L’azienda cliente, dunque, non acquista hardware, ma paga un canone ricorrente per avere access point, switch, router e firewall; servizi di gestione, monitoraggio e sicurezza; supporto tecnico e aggiornamenti.

La gestione è centralizzata via cloud: la rete è amministrata da un provider attraverso una piattaforma cloud, in modo simile al public cloud-managed Lan, ma con una spinta completa verso il modello as a service e l’opex. Inoltre, il Lan gestito da cloud pubblico è adatto a imprese medio-piccole e sedi remote, mentre il campus Naas è, appunto, per aziende distribuite su grandi superfici.

Secondo Idc e Gartner, il mercato Naas (compreso il Campus Naas) dovrebbe raddoppiare tra il 2023 e il 2028, con un Cagr di circa il 25%.

L’adozione è accelerata dal lavoro ibrido, dalla modernizzazione dell’It e dall’interesse per la la sicurezza integrata, la gestione AI-driven, e lo zero-trust networking.