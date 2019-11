Cloud per le imprese, asse Dxc-Google

Asse Dxc e Google sul cloud. La partnership strategica tra Dxc Technology e Google Cloud consentirà di fornire alle imprese soluzioni di livello enterprise su Google Cloud Platform. Con questo accordo Dxc lancia il Google Cloud Platform Center of Excellence di Google Cloud Platform e il Google Cloud Artificial Intelligence Center of Excellence di Google Cloud per fornire ai clienti di settori chiave piattaforme digitali sicure, scalabili e agili, basate su cloud, che sfruttano i dati con avanzate capacità di analisi.

La nuova collaborazione si concentrerà inizialmente su soluzioni comuni in settori quali assicurazioni, energia e utility, settore automobilistico, prodotti di consumo, commercio al dettaglio e bancario e mercati dei capitali. Google Cloud ora si unisce a Dxc come partner strategico.

“La nostra nuova partnership con Google Cloud andrà a beneficio dei clienti che desiderano salire di livello nel processo di trasformazione digitale – spiega Edward Ho, vicepresidente esecutivo e direttore generale Offering di Dxc – La principale infrastruttura, i prodotti e le soluzioni di Google Cloud, insieme alla profonda esperienza del settore e alla leadership di Dxc nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico, definiranno nuovi percorsi per le aziende per accedere, gestire e sfruttare carichi di lavoro ad alta intensità di dati su scala globale. Il risultato di questa partnership consentirà ai clienti di fornire soluzioni digitali più personalizzate, sfruttando al contempo le capacità, il valore e i vantaggi di un cloud aperto, collaborativo e sicuro”.

“Siamo entusiasti di lavorare con Dxc per aiutare le organizzazioni a modernizzare i propri sistemi IT e ad accelerare l’adozione delle soluzioni Google Cloud all’interno della vasta base di clienti di Dxc – evidenzia Carolee Gearhart, vicepresidente Worldwide Channel Sales di Google Cloud – Questa partnership unisce l’esperienza di Dxc nella gestione IT e nei servizi di modernizzazione con le principali infrastrutture e funzionalità di Google Cloud, creando nuovi percorsi verso il cloud per migliaia di clienti aziendali”.

Dxc e Google Cloud collaboreranno allo sviluppo di soluzioni, alla formazione, alla certificazione e a campagne di marketing per vendere e fornire servizi di Google Cloud Platform. Le offerte digitali di Dxc in Workplace and Mobility, Cloud and Platform Services, Analytics, Business Process Services e Security si combineranno con i prodotti di Google Cloud Platform per creare nuove interessanti soluzioni aziendali. Dxc sfrutterà la sua esperienza in Google Cloud attraverso i suoi centri di trasformazione e innovazione digitali e attraverso i suoi laboratori di analisi.

La nuova partnership strategica Dxc e Google Cloud fornirà le seguenti funzionalità su larga scala:

Trasformazione e migrazione delle applicazioni su Google Cloud Platform, come l’abilitazione di solidi motori di e-commerce.

Infrastruttura gestita e servizi di piattaforma e rivendita di Google Cloud Platform per i clienti che si spostano sulla piattaforma.

Approfondimenti sugli ambienti dei servizi sul posto di lavoro dei clienti, attraverso i servizi di machine learning e AI di Google Cloud, per migliorare l’esperienza della forza lavoro e fornire una base di supporto digitale utilizzando analisi predittive e proattive per la gestione dei dispositivi mobili.

La capacità di sfruttare enormi set di dati per “mashup” che forniscono approfondimenti aziendali e / o guidano strategie di targeting per cliente perfezionate dall’intelligenza artificiale.

Opzioni estese per la consegna di soluzioni Sap gestite in tutto il mondo su Google Cloud Platform per i clienti che eseguono Sap.

Professionisti, formati da Google, per implementare e supportare applicazioni Android.

@RIPRODUZIONE RISERVATA