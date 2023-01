Cloud su misura di business: i big data per il ritorno degli investimenti

Il ruolo dei Cio si fa sempre più cruciale nella crescita del business. Ad affermarlo è uno studio di EY, secondo cui – in realtà – la tendenza non dovrebbe sorprendere, dato che le nuove opportunità di guadagno nelle odierne aziende guidate dal digitale spesso derivano proprio dai dati che i Cio e i loro team hanno il compito di raccogliere, gestire e analizzare per ottenere nuove informazioni di business. In questo quadro, fa sapere EY, la definizione e l’implementazione di un’infrastruttura basata su cloud per la raccolta, l’archiviazione, la protezione e l’accesso ai dati può contribuire a creare fiducia nei dati e sbloccare nuove informazioni per monetizzarli. Lavorare a stretto contatto con gli stakeholder aziendali è quindi fondamentale per identificare nuove opportunità per creare valore e generare entrate in tutta l’azienda. “Riuscire a farlo bene è una sfida – chiarisce lo studio -, ma i Cio sono in una posizione unica per dare un apporto”.

Gli approcci: fidelizzare la clientela o vendere i propri dati

Mentre i leader aziendali tradizionalmente prendono l’iniziativa nell’identificare nuovi prodotti da sviluppare o nuovi mercati in cui entrare, l’enorme quantità di dati che le organizzazioni stanno raccogliendo può rendere difficile per loro prendere decisioni rapide e accurate che portino a scommesse vincenti. L’allineamento con il Cio e gli strumenti e i servizi forniti dai suoi team può quindi aumentare le probabilità di successo.

WHITEPAPER Industrial cyber security: quali sistemi adottare? Big Data Manifatturiero/Produzione

In quest’ottica, esistono due approcci principali alla monetizzazione dei dati. Il primo prevede l’utilizzo dei dati per comprendere meglio i clienti e le tendenze del mercato per creare nuovi prodotti, entrare in nuovi mercati o migliorare i flussi di lavoro e i servizi per migliorare la fidelizzazione e la fidelizzazione dei clienti, il che può favorire la crescita dei ricavi. Il secondo è la crescente pratica di vendere effettivamente i propri dati su scambi di cloud pubblici.

In entrambi gli scenari, il Cio è in una posizione unica per aiutare l’azienda. Questa figura è infatti sia il custode sia il navigatore più esperto dei numerosi punti di raccolta dati e intersezioni che possono produrre dati preziosi e risultati approfonditi.



Percepire il cambiamento

Con tutti i cambiamenti in corso nel mondo, le aziende leader sono quelle che possono percepire il cambiamento in atto più rapidamente e reagire ad esso. Tale rilevamento viene eseguito al meglio attraverso la creazione di una rete più ampia di acquisizione di dati, dalla propria attività e da altre aziende, e la trasformazione rapida di tali dati aggregati in approfondimenti. Queste intuizioni possono portare direttamente a nuove opportunità di guadagno.

Inizia in piccolo, scala rapidamente

La continua migrazione dell’infrastruttura e degli strumenti IT al cloud ha reso più facile per i leader IT svolgere un ruolo da protagonista nella generazione di entrate. I Cio si stanno muovendo rapidamente per sbloccare il valore dai loro dati che l’azienda può trasformare in flussi di entrate nuovi o incrementali.

Un vantaggio immediato dell’utilizzo del cloud pubblico è l’accesso che fornisce ai mercati per la vendita di prodotti basati sui dati. Questo approccio consente a un’organizzazione di iniziare con un piccolo investimento per testare l’interesse per un nuovo prodotto prima di impegnarsi pesantemente.

Gli ambienti cloud rendono inoltre più facile per le organizzazioni aggregare rapidamente i dati da più origini dati, correlarli e arricchirli, per raccogliere infine informazioni sulle opportunità di monetizzazione. È un approccio che le società di servizi finanziari utilizzano da tempo per impacchettare e vendere i dati dei sistemi di trading. Ora, anche altri settori, tra cui vendita al dettaglio, assistenza sanitaria e produzione, ne stanno vedendo i vantaggi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA