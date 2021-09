Cloudera, Fabio Pascali a capo della filiale italiana - CorCom

Fabio Pascali, già country manager di Veritas Italia, è il nuovo Regional director Italy dell’enterprise data cloud company Cloudera. In questo ruolo, Pascali avrà il compito di condurre la società nell’evoluzione continua del suo ruolo di catalizzatrice della data economy, affrontando le sfide dettate da una crescente ubiquità e dimensione dei flussi di dati e le necessità di un data lifecycle capace di gestire in modo integrato tematiche di compliance, security e privacy.

Forte di un’esperienza di oltre 20 anni nel mercato It, Fabio Pascali giunge in Cloudera dopo aver ricoperto ruoli di leadership presso aziende di grande rilievo. Negli ultimi 3 anni è stato country manager di Veritas Italia, mentre in precedenza ha lavorato in DellEmc e, prima della fusione, in Emc.

Verso una piena dimensione data-driven

“In uno scenario economico complesso come quello attuale, l’Italia sta puntando decisamente sulla digitalizzazione e Cloudera è qui per aiutare, oggi più che mai. Siamo certi che, grazie all’expertise e alla capacità di Fabio, saremo in grado di svolgere un ottimo lavoro, consolidando la nostra crescita e aiutando clienti di ogni settore a realizzare il percorso di trasformazione fondamentale per il loro business”, ha dichiarato Yari Franzini, regional vice president, Southern Europe di Cloudera.

“5G, edge e IoT, ma anche Internet of behaviour: la presenza dei dati nella nostra realtà è sempre più evidente, così come le sfide per riuscire a valorizzarla e dotarsi di approcci aperti, agili e ibridi in grado di gestire dati interni ed esterni con maggiore flessibilità e velocità – ha aggiunto Fabio Pascali -. Cloudera, attraverso le sue soluzioni, è esattamente al centro di questo processo, permettendo alle aziende di entrare in una dimensione economica e strategica pienamente data-driven, e avere l’opportunità di guidarne lo sviluppo e la crescita in Italia mi entusiasma.”

