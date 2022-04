Il settore delle telecomunicazioni va nella direzione della modernizzazione delle reti con il doppio scopo di ridurne i costi ed incrementarne l’agilità per catturare nuove opportunità di business. Le reti moderne si basano su un ecosistema di soluzioni aperto e disaggregato comprendente il core, l’Edge e la Ran supportato da un layer comune rappresentato dal Telco Cloud-Native Continuum. Il vantaggio competitivo ed economico dell’ecosistema aperto può però essere capitalizzato, con maggiori revenue dai nuovi servizi e minori costi operativi, solo nella misura in cui le soluzioni disaggregate possano essere tra loro integrate in maniera trasparente ed efficiente. Da qui l’importanza della scelta dei partner cui affidarsi.

Il processo globale assume maggiore rilevanza se applicato all’Italia a causa delle recenti linee guida emanate nell’ambito del Pnrr che, nel partenariato 14, sancisce che si dovranno sviluppare “nuove architetture di rete verso il 6G e l’Internet del futuro (reti aperte, disaggregate, basate sul software e programmabili) e nuovi approcci per la transizione software della rete e la migrazione delle funzioni su cloud distribuiti, la trasformazione della rete in piattaforma di calcolo basata su micro-servizi aperti verso le applicazioni e programmabili, lo sviluppo di algoritmi di controllo e l’ottimizzazione della rete basati sull’intelligenza artificiale, l’evoluzione delle architetture hardware programmabili per i nodi di rete e i data center”.

Dell Technologies ha sviluppato un portfolio di soluzioni, basato interamente su un ecosistema aperto, specifico per le aziende Telco con lo scopo di eliminare la complessità del processo di integrazione velocizzando il deployment e la gestione delle reti moderne open e cloud-native.

La soluzione Dell Telecom Multi-Cloud Foundation fornisce una soluzione integrata di hardware e software per la realizzazione del Telco Cloud continuum dal core all’Edge che ha come pilastro l’infrastruttura hardware e i tool di automazione della stessa messa a disposizione da Dell Technologies e la possibilità di scegliere, on top all’infrastruttura, tra gli stack software messi a disposizione dal nostro selezionato ecosistema di partner rappresentato da Vmware. Red Hat e WindRiver. Le soluzioni Dell Multi-Cloud Foundation sono pre-validate e pre-integrate al fine di ridurre i tempi ed i rischi della system integration, accelerare il tempo di deployment della Telco Cloud ed il relativo time to market nell’erogazione di nuovi servizi, ridurre al minimo i costi operativi grazie ai tool di automazione presenti nella soluzione.

Adottando le soluzioni integrate di hardware e software Dell Multi-Cloud Foundation ed i relativi tool di automazione gli operatori Telco potranno fornire servizi innovativi in tempi più brevi e con un minore total cost of ownership e un migliore Roi. Uno studio della società Acg ha infatti evidenziato come nell’arco di un periodo temporale quinquennale si possa raggiungere, rispetto a una soluzione tradizionale, una riduzione degli Opex del 39%, maggiori risparmi nella misura del 32% e un Roi pari al 211%.

Il tutto con una costante attenzione alla sostenibilità, che riguarda il sourcing delle tecnologie, lo smaltimento dei rifiuti tecnologici, la selezione dei fornitori così come la riduzione dei consumi energetici. Grazie alle soluzioni Dell Multi-Cloud Foundation e all’approccio sostenibile, Dell Technologies favorisce l’innovazione e aiuta gli operatori telco a competere in modo efficace nel mercato 5G.

Dell Technologies a Telco per l’Italia 2022

Appuntamento il 3 maggio

Servizi e tecnologie innovative per spingere la digital transformation

Dalla cloudification alla virtualizzazione degli asset, dalla pianificazione predittiva alle piattaforme convergenti, dalle architetture interoperabili alle funzionalità “premium”. Le partnership fra gli attori della filiera si fanno sempre più forti e necessarie. Come si sta evolvendo lo scenario e come affrontare le nuove sfide, inclusa quella del Green Ict. A Telco per l’Italia il panel con i player di mercato: fra i relatori Alessandro Colonna, Sales Director Enterprise & Corporate South di Dell Technologies.

