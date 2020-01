Wind Tre Business investe nella data protection in cloud

Archiviare e mettere in sicurezza i dati aziendali. Ed anche abilitare i piani di business continuity e il rapido ripristino delle applicazioni. Wind Tre Business lancia due nuove soluzioni Ict dedicate alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.

Messe a punto in partnership con Veeam, le proposte – spiega l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg – “si sviluppano sui core asset di Wind Tre, ovvero connettività, infrastrutture Ict e competenze, e ne rafforzano il valore per i clienti, con la possibilità, inoltre, di attivare un modello di utilizzo pay-as-you-grow”.

In dettaglio “Cloud Backup Protection” serve ad archiviare e mettere in sicurezza i dati aziendali. Si tratta di una soluzione di ‘Backup-as-a-Service’ (BaaS) che consente di proteggere i dati aziendali attraverso una copia on-premises, al fine di differenziare geograficamente la collocazione delle informazioni e di aumentare l’affidabilità, la sicurezza e la disponibilità delle informazioni stesse. “I dati, infatti, vengono memorizzati in un’evoluta infrastruttura Cloud di Wind Tre, distribuita e ridondata sulle due strutture di Roma e Siziano (Pavia), collegate al backbone Wind Tre”, spiega ancora l’azienda.

“Cloud Disaster Recovery” è, invece, il servizio ‘Disaster-Recovery-as-a-Service’ (DRaaS) che permette di replicare le macchine e le applicazioni dei clienti, dai semplici virtual server ai Data Center più complessi, nell’infrastruttura Cloud di Wind Tre, per garantire il ripristino sicuro delle operazioni in caso di eventi improvvisi e non prevedibili, che possano pregiudicare la business continuity.

Entrambe le nuove soluzioni – puntualizza l’azienda – possono essere fornite anche in modalità Managed, ossia con la gestione e la consulenza del Security Operations Center di Wind Tre, un team specializzato sempre a disposizione dei clienti.

A seguito dell’accordo con Veeam Wind Tre ha ottenuto la certificazione Silver nel programma Veeam Cloud & Service Provider (Vcsp), che attesta l’esperienza e l’affidabilità dell’azienda nel fornire ai propri clienti servizi di Cloud Data Management Veeam di tipo BaaS e DRaaS.

