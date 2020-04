Emergenza Coronavirus, Huawei e Retelit collegano Italia e Cina

Due ore di videoconferenza per condividere le best practice, a livello diagnostico e di cura, per affrontare l’emergenza coronavirus, le esperienze locali e le sperimentazioni farmacologiche in corso. A rendere possibile il collegamento tra gli esperti dell’ospedale Cotugno di Napoli e quelli dell’ospedale Zhongshan della Fudan University di Shanghai sono state le tecnologie messe in campo da Huawei e Retelit, che hanno fornito rispettivamente gli apparati di video conferenza e la tecnologia cloud che, tramite sistemi di archiviazione sicuri, consente l’accesso tempestivo ai dati e alle cartelle dei pazienti affetti da Covid-19.

Gli Ospedali dei Colli, di cui il Cotugno fa parte, sono la prima struttura ad usufruire di questa opportunità, che vedrà coinvolte in futuro altre undici realtà ospedaliere italiane.

“Nell’attuale emergenza sanitaria – si legge in una nota – è diventato evidente il ruolo centrale che le tecnologie digitali possono svolgere nel facilitare diagnostica, visite e cure a distanza, ma anche nel mettere in collegamento medici e ricercatori di tutto il mondo per condividere informazioni, esperienze e buone prassi”.

Grazie ai confronti a distanza tra gli studiosi è possibile individuare velocemente i protocolli di cura più efficaci ma che richiede una dotazione tecnologica adeguata da parte delle strutture sul territorio. Lo stesso sistema, a volte – conclude il comunicato – viene utilizzato anche per il collegamento fra ospedali diversi o più strutture all’interno della stessa azienda ospedaliera, riducendo così le occasioni di contagio e aumentando la sicurezza.

