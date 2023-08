Fastweb accelera sul cloud enterprise: via a “FastEdge”

Offrire risorse e servizi cloud direttamente in prossimità delle aziende, facilitando lo sviluppo di applicazioni avanzate, in particolare negli ambiti Artificial Intelligence, Internet of Things e Big Data. E’ questo l’obiettivo dio FastEdge, la piattaforma proprietaria lanciata da Fastweb per il mercato Enterprise.

Accelerare la trasformazione digitale

Grazie alla nuova piattaforma messa in campo da Fastweb sarà possibile accelerare la trasformazione delle aziende e delle PA in organizzazioni “data-driven”, “un ulteriore tassello – si legge in una nota dell’azienda – della strategia Fastweb di completare la sua trasformazione in Ott infrastrutturato, fornendo soluzioni digitali sempre più flessibili e in linea con la continua evoluzione dei bisogni dei clienti”.

Il cloud in prossimità dei clienti

“FastEdge è la soluzione performante e scalabile che arricchisce l’offerta multi-cloud di Fastweb – afferma Walter Renna, chief product officer di Fastweb – coniugando il vantaggio di avere i dati conservati in Italia, nel nostro Cloud sicuro e affidabile, con quelli degli hyperscaler internazionali e con una piattaforma Edge distribuita. Grazie alla nuova soluzione portiamo tutto il potenziale del Cloud in prossimità dei clienti per rispondere ai bisogni sempre più complessi in chiave digitale da parte di imprese e PA”.

Come funziona la piattaforma

Sfruttando una rete di mini-datacenter regionali e l’integrazione con le reti ultraveloci fisse e 5G mobili di Fastweb, FastEdge mette a disposizione elevate capacità di calcolo direttamente in prossimità delle aziende e delle applicazioni, “elaborando enormi volumi di dati in tempo reale – spiega il comunicato – e garantendo in ogni momento la massima sicurezza e protezione delle informazioni”.

I moduli software

La piattaforma rende inoltre disponibile una suite completa di moduli software, conclude Fastweb – che apre alla co-creazione semplificata di nuove applicazioni personalizzate in innumerevoli ambiti come la telemedicina, la salvaguardia dell’ambiente e delle infrastrutture critiche del paese, la mobilità intelligente, l’industria 5.0 e l’agritech, che richiedono bassa latenza ed elaborazione massiva dei dati in tempo reale.

