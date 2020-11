Gaia-X, in campo oltre 20 aziende italiane e 5 associazioni - CorCom

Sono 23 le aziende italiane entrate ufficialmente a far parte di Gaia-X, il progetto di cloud europeo tenuto a battesimo da Germania e Francia e in cui l’Italia si classifica come terzo Paese al top. Nella lista entrano anche Confindustria Digitale e Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, il Cefriel, Assosoftware e Top-IX. La lista è stata svelata ieri in occasione della prima giornata del Web Summit internazionale dedicato al progetto. E l’Italia è rappresentata dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano, che affianca Peter Altmaier, il ministro tedesco per gli Affari economici e l’Energia e Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia.

Con 28 “membri” aderenti complessivi l’Italia è dunque il terzo Paese dopo Germania (49 membri) e Francia (33). Ecco chi sono

Organisation Country 1 Almaviva S.p.A. Italy 2 Aruba S.p.A. Italy 3 ASSOSOFTWARE Italy 4 Bit4id Srl Italy 5 Cefriel s.cons.r.l. Italy 6 Confindustria Digitale Italy 7 Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Italy 8 Cy4Gate Italy 9 Dedagroup SpA Italy 10 Enel Global Services S.r.l. Italy 11 Engineering Ingegneria Informatica Italy 12 Eustema S.p.A. Italy 13 FASTNET S.p.A. Italy 14 Intesa Sanpaolo Italy 15 IRIDEOS S.p.A. Italy 16 Leonardo S.p.A. Italy 17 LinUp Srl Italy 18 Netalia S.r.l. Italy 19 Poste Italiane Italy 20 REAL COMM srl Italy 21 Reply S.p.A. Italy 22 Retelit S.p.a. Italy 23 Siav S.p.A. Italy 24 Sogei S.p.A. Italy 25 TIM S.p.A. Italy 26 TOP-IX Italy 27 Var Group S.p.A. Italy 28 Westpole S.p.A. Italy

Gli obiettivi di Gaia-X

Creazione di infrastrutture digitali e un ecosistema per l’innovazione : ambiente affidabile tra partner e collegamenti interoperabili tra applicazioni di servizi intelligenti e servizi di infrastruttura.

: ambiente affidabile tra partner e collegamenti interoperabili tra applicazioni di servizi intelligenti e servizi di infrastruttura. Aumentare la trasparenza e l’attrattiva dei servizi digitali : ridurre gli ostacoli all’uso dei servizi e consentire lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti.

: ridurre gli ostacoli all’uso dei servizi e consentire lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti. Sovranità dei dati : rafforzare la sovranità digitale delle imprese, della scienza, del governo e della società.

: rafforzare la sovranità digitale delle imprese, della scienza, del governo e della società. Riduzione delle dipendenze: ridurre la dipendenza dei singoli fornitori da parte dei consumatori privati e delle imprese; controllo sulla posizione e l’ambiente normativo dei dati memorizzati; ridurre le dipendenze settoriali.

