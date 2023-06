Google Cloud, Fregi: “È tempo di cloud collaborativo”

Le infrastrutture digitali e tlc rappresentano un aspetto distintivo per la competitività di un Paese, non solo perché permettono di rispondere alle aspettative del mercato, ma anche perché costituiscono un elemento abilitante per lo sviluppo di tecnologie che supportano la trasformazione digitale e l’innovazione, come il cloud.

Digital transformation, un nuovo approccio al cloud

Nell’ultimo decennio l’IT ha vissuto l’era del cloud infrastrutturale: le aziende hanno migrato la propria infrastruttura IT, lo storage e i dati sul cloud ottenendo un risparmio sui costi e una maggiore scalabilità. La trasformazione digitale, però, non riguarda solo il trasferimento dei sistemi su cloud per una gestione più efficiente dell’infrastruttura, ma anche il cambiamento del modo in cui le aziende operano.

Un processo di trasformazione concreto richiede una sorta di rivoluzione aziendale abilitata da un cloud trasformativo in grado di accelerare l’innovazione permettendo a ogni persona, processo e tecnologia di apportare il proprio contributo grazie alla democratizzazione dei dati alla modernizzazione dell’infrastruttura e a una maggiore sicurezza e controllo sui dati.

Il cloud trasformativo

Per abilitare una digital transformation reale le aziende che operano in italia hanno bisogno di un cloud che permetta loro di ottenere valore dai propri dati attraverso una data platform intelligente e unificata; di un’infrastruttura cloud aperta, che dia la possibilità di innovare e scalare in modo sicuro, on-premise, all’edge e nel cloud; di un trusted cloud che protegga i dati critici di business utilizzando strumenti di sicurezza avanzati e che offra anche un sito primario e disaster recovery in Italia.

La modalità di lavoro ibrida che è ormai entrata a far parte della quotidianità di molte aziende richiede inoltre nuove connessioni e un livello maggiore di collaborazione favorendo l’adozione di un cloud collaborativo.

Infrastruttura digitale come catalizzatore

Lo sviluppo di infrastrutture digitali e tlc ha un ruolo importante per favorire l’adozione di queste innovazioni, per questo Google ha investito nella creazione di due Google Cloud Region in Italia e ha recentemente annunciato l’approdo a Genova del cavo sottomarino BlueMed di Sparkle, parte del più ampio progetto Blue Submarine Cable System lanciato nel 2021 in collaborazione con Google e altri operatori, che collegherà l’Italia con la Francia, la Grecia, Israele e altri Paesi nel Mediterraneo. Le infrastrutture digitali stanno abilitando e sostenendo la trasformazione digitale e la crescita delle aziende italiane.

Google Cloud a Telco per l’Italia il 15 giugno a Roma

Mattia Sbrozi, Head of Marketing Italy Google Cloud sarà presente a Telco per l’Italia (qui per iscriversi e partecipare all’evento). Riflettori sulla doppia sfida digital & green

