Hpe accelera sull’edge-to-cloud e compra Silver Peak per 925 milioni di dollari

Hewlett Packard Enterprise ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Silver Peak, azienda specializzata nelle soluzioni Sd-Wan (Software-Defined Wide Area Network), attraverso un’operazione del valore di 925 milioni di dollari. Silver Peak sarà integrata nella business unit Aruba di Hpe e, come si legge in una nota dell’azienda, punterà a consolidare la leadership tecnologica di Aruba nel settore dell’Sd-Wan, ampio e in rapida crescita. Mentre le applicazioni continuano a spostarsi nel cloud, infatti, i dipendenti che lavorano in remoto e in mobilità sono in aumento e miliardi di dispositivi IoT vengono aggiunti alla rete. Di conseguenza il mercato Sd-Wan sta registrando un incremento significativo, e dovrebbe passare dai 2,3 miliardi di dollari previsti per il 2020 ai 4,9 miliardi nel 2024, con un Cagr del + 20,5%.

Il posizionamento di Silver Peak nel mercato Sd-Wan

Silver Peak è un punto di riferimento in questo verticale, con oltre 1.500 clienti in tutto il mondo. Il gruppo aiuta le imprese e i fornitori di servizi a migrare rapidamente per garantire la connettività Sd-Wan di livello aziendale, migliorando notevolmente le prestazioni delle applicazioni e riducendo i costi di connettività. Alimentato dalla piattaforma edge Sd-Wan di Silver Peak, i clienti possono ottenere prestazioni dedicate simili a Wan mentre eseguono tutte le applicazioni e i servizi cloud tramite accesso a banda larga. Silver Peak consente inoltre di avere la libertà di scelta nello sfruttare le migliori tecnologie di una vasta gamma di partner ecosistemici, in particolare quelli incentrati sulla sicurezza. Non a caso il vendor è uno dei due leader riconosciuti nel Magic Quadrant di Gartner dedicato alla Wan Edge Infrastructure.

Fatta questa premessa, va specificato che le architetture Wan legacy comportano costi relativamente elevati, costringendo le aziende a investire nella tecnologia Sd-Wan per garantire connessioni sicure, scalabili ed efficienti dal bordo della propria rete a un mix diversificato di endpoint locali e basati su cloud. La combinazione della strategia All-in-one Sd-Branch di Aruba e delle soluzioni per i lavoratori remoti con le offerte di ottimizzazione Sd-Wan e Wan di Silver Peak dovrebbero consentire ad Hpe di affrontare meglio una serie più ampia di requisiti dei clienti e trarre vantaggio da questa opportunità di mercato.

L’integrazione di Silver Peak nell’offerta di Hpe

WHITEPAPER Una piattaforma, infinite comunicazioni. Come facilitare la collaborazione Marketing Unified Communication & Collaboration

“Hpe è stato uno dei primi promotori nell’identificare le opportunità ai margini e questa tendenza sta accelerando in un mondo post-Covid”, ha affermato Antonio Neri, presidente e Ceo di Hpe. “Con questa acquisizione stiamo accelerando la nostra strategia edge-to-cloud per fornire un vero modello cloud distribuito e un’esperienza cloud per tutte le app e i dati, ovunque vivano. Il team e la tecnologia innovativi di Silver Peak apportano funzionalità essenziali che aiuteranno i nostri clienti a modernizzare e a trasformare le loro reti per connettere in modo sicuro qualsiasi limite a qualsiasi cloud “.

Le offerte Sd-Wan avanzate di Silver Peak sono in questo senso complementari ad Aruba e ne rafforzano la Edge Service Platform (Esp). Combinando la Sd-Wan di Silver Peak con le soluzioni Sd-Branch di Aruba, i clienti possono semplificare le implementazioni Wan per potenziare le forze di lavoro remote, abilitare le imprese distribuite connesse al cloud e trasformare le attività aziendali senza compromettere la qualità o l’affidabilità.

“L’annuncio di oggi arriva in un momento unico per i nostri clienti, che sono alle prese con il recupero del business a seguito della pandemia”, ha dichiarato Keerti Melkote, presidente di Intelligent Edge per Hewlett Packard Enterprise e fondatore di Aruba Networks. “La necessità di architetture edge-to-cloud non è mai stata così rilevante dal momento che le aziende cercano di estendere la connettività alle filiali e di consentire esperienze sicure da casa a casa. La tecnologia di Silver Peak trasforma le architetture Wan legacy in Wan a guida autonoma, che si adattano perfettamente alla piattaforma di servizi Edge basata sull’intelligenza artificiale di Aruba. Insieme, saremo in grado di soddisfare queste esigenze con connettività, sicurezza e capacità di intelligenza artificiale fondamentali per guidare la prossima generazione della trasformazione da Edge a Cloud”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA