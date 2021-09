Il basket Usa punta sul cloud: l'Nba rafforza la partnership con Sap - CorCom

La National Basketball Association statunitense accelera sul cloud con la migrazione le sue soluzioni software Sap in cloud, inclusa Sap S/4Hana Cloud, a Microsoft Azure. Grazie alla scelta dell’offerta Rise with Sap la lega del più importante campionato di basket al mondo si pone l’obiettivo di promuovere e facilitare l’evoluzione verso il cloud già in corso del business dello sport a livello globale e dei media.

Grazie a questa partnership l’Nba prevede di continuare a rendere più moderni e a consolidare i processi aziendali critici per operare in modo più efficiente – si legge in una nota di Sap – alimentare diverse iniziative direct-to-consumer e mirate a coinvolgere i fan, e sostenere la strategia di crescita internazionale della lega.

“L’Nba e Sap vantano una forte storia di collaborazione che miriamo a far evolvere grazie a questa ultima iniziativa totalmente in cloud – afferma Krishna Bhagavathula, chief technology officer e vicepresidente senior di Nba – Rise with Sap è un’offerta importante che supporterà la visione e la strategia cloud dell’Nba”.

“L’Nba offre costantemente esperienze all’avanguardia ai tifosi alimentate dalla sua capacità di leader di fare innovazione nel settore dello sport e dell’intrattenimento – aggiunge Lloyd Adams, vicepresidente senior di Sap North America e managing director della regione orientale – Non vediamo l’ora di aiutare l’NBA a continuare la sua impressionante strategia di trasformazione del cloud con Rise with Sap”.

