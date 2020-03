Intelligenza artificiale per l’Oil e Gas, asse Sap-Accenture

Maggiore visibilità delle operazioni e del flusso di cassa, visione a 360 gradi dell’impresa intelligente: dalle operation alla boardroom. E’ l’obiettivo della nuova soluzione frutto della collaborazione tra Sap e Accenture dedicata alle attività upstream delle compagnie petrolifere e del gas, basata su Sap S/4Hana Cloud.

Utilizzando tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale, la soluzione aiuta i clienti ad aumentare ulteriormente la visibilità delle operazioni e del flusso di cassa. Inoltre, la soluzione è stata progettata con il contributo delle principali compagnie petrolifere e del gas come ConocoPhillips e Shell.

Riduzione del total cost of ownership

“La soluzione intelligente ha la capacità di ridurre le complessità per le compagnie upstream petrolifere e del gas utilizzando gli standard di mercato – dice Benjamin Beberness, Sap global Vp of the Oil and Gas Business Unit -. Sap S/4Hana Cloud for upstream oil and gas è una soluzione flessibile e agile in grado di fornire ai clienti una visione a 360 gradi dell’impresa intelligente, dalle operation alla boardroom, consentendo di raggiungere livelli di eccellenza nella gestione delle operation”.

Disponibile a livello globale, la soluzione è scalabile e può aiutare le compagnie petrolifere e del gas a ridurre il total cost of ownership e i costi operativi, oltre a creare nuove opportunità di profitto. La soluzione include strumenti per processi di business preconfigurati, integrati e di facile utilizzo, in modo che le aziende possano lavorare sia per diminuire i tempi di implementazione che per mitigare il rischio di interruzione dell’attività. La soluzione offre nuovi standard di mercato che aiutano a semplificare le operation e a liberare nuove risorse per generare maggiore valore di business.

Per definire i processi end-to-end standard di mercato che sono preconfigurati all’interno della soluzione, Sap e Accenture stanno collaborando con un consorzio composto da società leader nella perforazione e produzione tra cui BP, Chevron, ConocoPhillips, Equinor e Shell.

“ConocoPhillips ha collaborato con SAP e Accenture per più di due anni per lanciare questa soluzione, basata su un’architettura cloud flessibile in grado di scalare e fornire insight in tempo reale sui processi upstream di petrolio e gas”, commenta Mike Pfister, Cio ConocoPhillips.

“La soluzione rappresenta un’importante punto di riferimento per il settore che attesta la qualità della nostra collaborazione – dice invece Scott Wahl, Cio Upstream, Shell –. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per offrire una soluzione matura che crei valore di business per l’industria upstream petrolifera e del gas”.

“Sap e Accenture stanno offrendo una soluzione che introduce tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale per fornire dati in tempo reale, maggiore visibilità e un migliore processo decisionale dice Jan van den Bremen, senior managing director and lead di Accenture Intelligent Platform Services in Europa –. Siamo orgogliosi di essere l’unico partner Sap di co-sviluppo e di lavorare fianco a fianco per fornire soluzioni leader per il settore petrolifero e del gas”.

