Irideos battezza una nuova Region a Milano per O.Cloud - CorCom

Supportare l’internazionalizzazione delle aziende italiane: è questo l’obiettivo che ha portato Irideos a dare vita alla seconda region italiana di O.Cloud, che si affianca alle altre già operative e Milano, Francoforte e Amsterdam. La nuova architettura, che è localizzata all’Avalon Campus di Irideos in via Caldera a Milano, si estende sui data center iperconnessi di Irideos: grazie a questa espansione, sulla piattaforma O.Cloud è possibile disegnare soluzioni di business continuity con architetture ridondate su più data center e su più Availability Zone, e al tempo stesso realizzare soluzioni di back-up o disaster recovery sulle altre Region disponibili.

“La peculiarità della nuova Region – afferma Sandro Falleni (nella foto), direttore Tecnologie e Sistemi di Irideos – è l’infrastruttura distribuita su tre data center interconnessi tra loro da un anello in fibra ottica. Ad ogni data center corrisponde una Availability Zone diversa, con alimentazione, rete e connettività ridondate e separate e che permette quindi ai clienti di decidere dove e come distribuire la propria architettura sui tre data center. I dati, le informazioni e le applicazioni sono replicati in modo sincrono in ciascun data center, grazie alla minima latenza, rendendo quindi disponibili su O.Cloud servizi in alta affidabilità”.

O.Cloud di Irideos – si legge in una nota dell’azienda – è basata su tecnologie open source ed è adatta alla gestione di applicazioni con carichi di lavoro dinamici e irregolari nel corso del tempo. Certificata da AgID per l’erogazione dei servizi anche alla Pubblica Amministrazione e accreditata presso la Commissione Europea sin dal 2015, O.Cloud è stata progettata per rispondere alle caratteristiche di interoperabilità, portabilità e trasparenza, standard condivisi con il progetto Gaia-X, di cui Irideos è Day-1 Member e parte del Comitato Tecnico europeo.

