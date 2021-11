Kyndryl e Microsoft, al via l'accordo globale sul cloud per la digital transformation - CorCom

Una partnership strategica globale per aiutare le imprese nella trasformazione digitale, unendo le rispettive competenze per portare sul mercato soluzioni all’avanguardia per accelerare l’adozione del cloud ibrido, modernizzare le applicazioni e i processi, supportare i carichi di lavoro mission-critical e consentire ai clienti di vivere esperienze di lavoro moderne. A siglare l’accordo Kyndryl, spin-off di Ibm specializzato nella fornitura di servizi di infrastrutture It, che sigla così la propria prima partnership da azienda indipendente, e Microsoft. Grazie a questo accordo Microsoft diventa l’unico Premier Global Alliance Partner di Kyndryl.

In virtù di questa partnership le aziende uniranno gli sforzi per proporre ai clienti soluzioni congiunte sulla modernizzazione dei dati e della governance, sulle innovazioni guidate dall’intelligenza artificiale per le industrie, sulla sicurezza informatica e della resilienza e della trasformazione dei carichi di lavoro mission-critical nel cloud.

La partnership prevede inoltre un focus sulla creazione di nuove soluzioni per i clienti e programmi per l’avanzamento delle competenze, grazie anche a un laboratorio di co-innovazione per sviluppare rapidamente e portare sul mercato nuovi servizi costruiti su Microsoft Cloud – spiega Kyndryl in una nota – Per rafforzare ed espandere le competenze tecniche, Microsoft darà vita alla “Kyndryl University for Microsoft” alimentata da Microsoft per scalare rapidamente le competenze dei professionisti Kyndryl.

“Come azienda indipendente stiamo investendo nel nostro ecosistema di partner per sostenere il successo dei nostri clienti, e siamo concentrati sull’espansione delle nostre opportunità di mercato attraverso il cloud, i dati, la sicurezza e l’automazione intelligente – afferma Martin Schroeter, presidente e Ceo di Kyndryl (nella foto)- In questa relazione storica, Kyndryl abbina la profonda esperienza nei sistemi IT mission-critical con i vantaggi del cloud Microsoft per essere al centro del progresso dei propri clienti globali”.

“L’importanza della trasformazione digitale non è mai stata più urgente e più chiara – aggiunge Satya Nadella, presidente e Ceo di Microsoft – Come unico partner di alleanza globale di Kyndryl, con la potenza del Microsoft Cloud aiuteremo i clienti di ogni settore a gestire e modernizzare il loro business per l’era futura. Non vediamo l’ora di collaborare con Kyndryl per servire i nostri clienti comuni, basandoci sulla sua esperienza e comprensione dei sistemi IT mission-critical, così come le profonde relazioni dell’azienda con le imprese di tutto il mondo”.

