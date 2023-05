Kyndryl porta Alpitour sul cloud di Aws

Spinta alla digital transformation di Alpitour. L’azienda si è infatti affidata a Kyndryl per far evolvere l’ambiente IT con il cloud e i servizi e con le soluzioni di automazione: via alla migrazione dei sistemi informatici midrange sui servizi cloud di Amazon Web Service con il ricorso a un modello “pay as you go” capace di riconoscere al business di Alpitour vantaggi in termini di flessibilità, sicurezza, scalabilità e ottimizzazione dei costi. L’operazione rafforza la pluriennale collaborazione tra le due aziende, che viene rinnovata sino al 2027.

Una dashboard per l’accesso alle tecnologie

A facilitare il consumo dei servizi cloud innovativi gestiti da Kyndryl c’è l’automazione: una dashboard integrata metterà infatti a disposizione di Alpitour un catalogo da cui attingere nuove tecnologie, in una logica self-service, secondo una catena di approvazione definita e sicura.

Non solo: questa fase del progetto ha anche l’obiettivo di modernizzare l’esperienza dei dipendenti di Alpitour, fornendo servizi di digital workplace in un’ottica “zero touch delivery”. Ciò ridurrà al minimo l’intervento manuale richiesto dall’utente tramite una configurazione eseguita direttamente in fabbrica, mentre il supporto tecnico risulterà potenziato, centralizzato e fornito da remoto.

Flessibilità al servizio del business

“Queste nuove tappe del percorso di collaborazione con Kyndryl rafforzano ulteriormente l’allineamento strategico tra le due aziende – dichiara Francesco Ciuccarelli, Chief Information & Technology Officer di Alpitour -. Le ambizioni di crescita di Alpitour e la necessità di innovare continuamente il proprio modello di business non possono prescindere dai benefici di una infrastruttura di tipo cloud e dall’efficienza di un modello di servizio altamente automatizzato”.

“Lavorare al fianco di Alpitour – aggiunge Ernesto de Ruggiero, Customer Unit leader di Kyndryl Italia – significa poter contribuire all’evoluzione digitale di un marchio che ha pochi eguali per storia, posizionamento di mercato e prospettive di crescita. La sinergia tra cloud e automazione dei servizi apporterà quella flessibilità che consente all’azienda di governare le mutevoli esigenze di business, proiettando l’infrastruttura verso una continua evoluzione che noi continueremo a gestire”.

