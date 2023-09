Mainframe, come aumentare i profitti fino all’11%

La maggior parte delle organizzazioni sta adottando un approccio ibrido per la modernizzazione del mainframe: in media, livello globale, questa strategia ha consentito loro di riportare un risparmio complessivo di 12,5 miliardi di dollari. Lo rivela una nuova indagine di Kyndryl, condotta su 500 leader aziendali e IT.

Lo studio rivela che, nel contesto attuale, le aziende sono alla ricerca di soluzioni per modernizzare il mainframe al fine di migliorare l’efficienza, l’agilità e l’innovazione. In questo scenario, il 95% delle aziende sta spostando una parte delle applicazioni mainframe su piattaforme cloud o distribuite, mentre solo l’1% prevede di spostare completamente tutti i carichi di lavoro dal mainframe. Tuttavia, il 90% degli intervistati ritiene che il mainframe rimanga essenziale per le proprie operazioni di business, grazie alla sua sicurezza, affidabilità e prestazioni.

Riduzione dei costi e aumento della profittabilità

Le aziende che intendono aggiornare le operazioni mission-critical stanno adottando diverse strategie, tra cui la modernizzazione del mainframe, l’integrazione con gli hyperscaler o il passaggio al cloud. Inoltre, le aziende che si sono impegnate nella modernizzazione del mainframe hanno registrato una riduzione dei costi e un aumento della profittabilità tra il 9% e l’11%, con un risparmio medio annuo di 25 milioni di dollari per organizzazione. Oltre ai benefici finanziari, la trasformazione ha favorito l’innovazione, consentendo alle aziende di scalare e lanciare nuovi prodotti più rapidamente.

Sicurezza il fattore chiave della strategia

La sicurezza è stata identificata come il fattore più importante nella definizione della strategia di trasformazione aziendale, con il 49% degli intervistati che lo ha indicato come prioritario. Tuttavia, la sicurezza rappresenta anche una delle principali sfide per il successo dei progetti di modernizzazione del mainframe. Inoltre, la mancanza di competenze mainframe è vista come un’ulteriore sfida per oltre la metà delle organizzazioni intervistate. Pertanto, molte aziende si affidano a società esterne per ottenere supporto alla trasformazione.

Preoccupa la mancanza di forza lavoro qualificata

“La nostra indagine rivela che i mainframe stanno diventando sempre più parte integrante degli ambienti cloud ibridi e continuano a generare valore di business. Tuttavia, la mancanza di una forza lavoro qualificata per supportare e proteggere questi ambienti mission-critical è una significativa causa di preoccupazione per molte aziende”, ha dichiarato Petra Goude, Global Practice Leader for Core Enterprise & zCloud di Kyndryl. “Poter fare affidamento su un consulente e un integrator di fiducia, che vanti una profonda competenza ed esperienza, è la chiave di successo, indipendentemente dal punto del percorso in cui le aziende si trovano e dal modo in cui intendono attuare la trasformazione. L’indagine dimostra che il mantenimento dello status quo non rappresenta un reale percorso di modernizzazione o di crescita”.

