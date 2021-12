Noovle, Vannuzzi: “Pnrr occasione unica per la crescita. Pronti a fare la nostra parte” - CorCom

Il mercato del cloud è in forte crescita anche per via dell’accelerazione imposta dal recente contesto, in quanto molte aziende hanno avuto la necessità di attivare progetti di innovazione per spostare il proprio business in digitale. Nell’approccio a questo nuovo paradigma alcune delle principali barriere, tra cui quelle normative e quelle legate alle competenze, stanno ormai venendo meno anche se non ancora completamente superate.

Secondo i dati forniti dal Politecnico di Milano, il mercato italiano nel 2021 vale circa 3,8 miliardi di euro e registra un aumento medio del 16% sul 2020, con punte importanti di crescita sui servizi PaaS e IaaS (25-30%). Stiamo assistendo all’avvio di progetti di evoluzione delle architetture e delle applicazioni con spazi di crescita enormi perché sono ancora tante le aziende che possono intraprendere un cambiamento strutturale in ambito cloud: secondo i dati dell’Osservatorio Cloud Transformation, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, il 34% delle aziende non ha ancora avviato iniziative concrete di trasformazione verso il cloud.

Le organizzazioni sembrano orientate principalmente all’adozione di modelli ibridi e in quest’ottica Noovle ha avviato importanti progetti con player internazionali per favorire l’offerta di questa tipologia di servizi e creare delle aree di interconnessione tra il cloud pubblico e privato consentendo di realizzare delle valide soluzioni di Hybrid cloud.

L’elemento differenziante di Noovle è la capacità di erogare servizi altamente innovativi e al tempo stesso commisurati alle reali esigenze dei clienti. Grazie ad una rete all’avanguardia di complessivi 17 Data Center, distribuita su tutto il territorio nazionale e realizzata secondo i più avanzati standard tecnologici e di sicurezza, Noovle fornisce risorse e servizi innovativi assicurando al contempo la gestione di server, dati e informazioni in un ambiente cloud sicuro, localizzato in Italia.

In quest’ottica il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) preparato dall’Italia per rilanciare l’economia dopo la pandemia, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese, è un’occasione unica di ripartenza: Noovle, la cloud company del Gruppo Tim, è pronta per questa importante sfida con lo specifico ruolo di accompagnare aziende e pubbliche Amministrazioni nel viaggio verso il cloud offrendo soluzioni compliant e affidabili.

