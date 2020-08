Ntt, via a maxi piano di espansione dei data center

Ntt annuncia l’espansione della propria rete di data center attraverso nuove facilities in mercati definiti “strategici” per la divisione Global Data Centers. Nello specifico, la società, che raccoglie già 160 data center sparsi in 20 Paesi nel mondo, ha comunicato che ne aprirà altri in India, Regno Unito, Giappone, Stati Uniti, Germania, Malesia e Indonesia. Complessivamente, tali data center forniranno 400 MW in questi mercati.

“In virtù degli investimenti realizzati da Ntt per un futuro sostenibile per il nostro pianeta, tutti i nostri nuovi data center saranno configurati per consentire ai clienti di utilizzare l’energia rinnovabile, se lo desiderano” spiega Masaaki Moribayashi, vicepresidente esecutivo senior dell’area Services di Ntt.

Il prossimo anno Ntt i ntende sviluppare nuovi data center a Johannesburg, nella Silicon Valley, a Madrid e a Phoenix, oltre che aumentare la capacità dei centri di Mumbai, Londra, Vienna, Zurigo e Francoforte, con l’obiettivo di assecondare le esigenze di mercato in continua evoluzione.

“Aumentando la nostra presenza globale durante questa pandemia – dichiara Ryuichi Matsuo, vicepresidente esecutivo per la divisione Global Data Centers di Ntt – possiamo rispondere alla crescente domanda dei nostri clienti di servizi cloud robusti e comunicazioni cloud affidabili, intrattenimento digitale e di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.”

