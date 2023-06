Oracle battezza l’Eu Sovereign Cloud: più controllo sulla privacy

Arriva l’offerta “Eu Sovereign Cloud” di Oracle, una delle prime specificamente progettate per il mercato dell’Unione europea, le sue esigenze di protezione dei dati e il suo contesto normativo, oggi fortemente orientato al paradigma del cloud sovrano. Eu Sovereign Cloud di Oracle offre ai clienti i servizi e le funzionalità delle regioni del cloud pubblico di Oci (Oracle Cloud Infrastructure) con gli stessi prezzi, supporto e livelli garantiti di servizio (Sla) per l’esecuzione di tutti i carichi di lavoro.

Parte della strategia di cloud distribuito di Oci, il Cloud Sovrano di Oracle per la Ue è collocato interamente all’interno dell’Unione europea, è affidato a personale basato nell’Ue ed è gestito da entità giuridiche distinte, di diritto Ue. Oracle nell’Ue ha due cloud region, a Madrid e Francoforte, collegate fra loro, ma isolate da tutte le altre cloud region “commerciali” di Oracle.

Questo vuol dire che l’offerta di cloud sovrano per l’Ue potrà dare ulteriore stimolo alla trasformazione digitale dei Paesi, soprattutto in settori critici come la sanità, i servizi finanziari, le telecomunicazioni e il settore pubblico.La disponibilità di Oracle Eu Sovereign Cloud aiuterà le aziende dei settori regolamentati e le Pa ad adottare nuove tecniche di intelligenza artificiale (Ai), come l’Ai generativa, grazie al maggiore controllo sui dati.

Cloud sovrano, spinta alla digitalizzazione dell’Ue

Eu Sovereign Cloud, ha detto Oracle, aiuterà le organizzazioni del settore pubblico e privato dell’Unione europea ad avere ancora maggiore controllo sui requisiti di privacy e sovranità dei dati. Tra queste organizzazioni figurano, tra l’altro, aziende che operano in ambiti strettamente regolamentati, come le telco, le banche, gli istituti sanitari e tante imprese che necessitano di particolare attenzione nella tutela dei propri brevetti e della proprietà intellettuale.

WHITEPAPER Cybersecurity : la guida per gestire il rischio in banca Sicurezza Cybersecurity

“I clienti con dati e applicazioni sensibili, regolamentate o di importanza geografica strategica e i carichi di lavoro che rientrano nei requisiti Ue in materia di privacy e sovranità dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), possono ora passare al cloud”, afferma Oracle.

“La crescente importanza data alla protezione e alla localizzazione dei dati ha cambiato radicalmente lo scenario tecnologico dell’Unione europea e ha aumentato la domanda di soluzioni di cloud sovrano in grado di conservare in modo sicuro dati sensibili dei clienti e rispettare normative come il Gdpr“, ha dichiarato Richard Smith, Executive vice president, Technology, Emea, Oracle. “Il nostro obiettivo è andare inconto alle esigenze dei clienti ovunque essi si trovino nel loro percorso verso il cloud; grazie a Oracle Eu Sovereign Cloud, i clienti che operano in settori altamente regolamentati e quelli soggetti a specifiche normative nazionali possono ora accelerare le proprie strategie cloud“.

Focus sui settori regolamentati

Il provider americano ritiene, infatti, che la propria offerta di cloud sovrano dedicata all’Ue potrà fornire un significativo stimolo alla trasformazione digitale in settori critici e strategici, perché i dati dei clienti che sono ospitati al suo interno rimangono entro i confini di stati membri dell’Ue e le relative regioni cloud sono operate esclusivamente da personale basato nell’Unione europea.

La disponibilità di Oracle Eu Sovereign Cloud aiuterà le aziende dei settori regolamentati e le istituzioni pubbliche ad adottare nuove tecniche di intelligenza artificiale (Ai), come l’Ai generativa. Infatti, molte organizzazioni possono ora superare ostacoli quali la residenza dei dati e i requisiti normativi che impediscono di sfruttare l’infrastruttura di Ai nel cloud pubblico, per sviluppare i modelli necessari per l’Ai generativa. Con l’offerta dei servizi e delle funzionalità del cloud pubblico di Oracle, l’Eu Sovereign Cloud consente adesso alle organizzazioni del settore pubblico di utilizzare l’infrastruttura Ai in cloud in linea con i requisiti di residenza e sovranità dei dati dell’Ue.

Le caratteristiche dell’offerta di Oracle

Oracle Eu Sovereign Cloud è disponibile ai clienti nei 27 stati membri dell’Ue e a livello globale e offre tutti gli oltre 100 servizi cloud disponibili nel cloud pubblico di Oracle, senza costi aggiuntivi per le funzionalità legate alla sovranità dei dati e con gli stessi livelli di servizio garantiti in termini di prestazioni, gestione e disponibilità.

I clienti Oracle possono inoltre accedere ad altri programmi a loro rivolti come Oracle Support Rewards. Oracle Fusion Cloud Applications Suite, attualmente disponibile nell’offerta Ee Restricted Access (EURA), sarà presto disponibile entro Oracle Eu Sovereign Cloud.

Oracle Eu Sovereign Cloud offre una nuova opzione per aiutare a rispettare i requisiti normativi, a complemento delle strategie di cloud ibrido e dedicato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA