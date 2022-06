IN AGGIORNAMENTO

Era nell’aria da giorni. E dopo le indicrezioni la conferma ufficiale. La cordata Fastweb-Aruba si è aggiudicata la gara per il Polo Strategico Nazionale battendo il quartetto composto da Tim, Leonardo, Sogei e Cdp che era risultato primo nella fase di valutazione dei progetti. Un colpo di scena, a dir poco. Anche se non è detta l’ultima sull’esito definitivo: ci sono 15 giorni di tempo per una controfferta alla medesime condizioni.

La gara aggiudicata a 2,8 miliardi

Fastweb e Aruba l’hanno spuntata con un’offerta giudicata idonea sul fronte tecnico e decisamente più competitiva su quello economico: la gara è stata aggiudicata a 2,8 miliardi, pari a uno sconto medio del 39,19% sui listini posti a base di gara. Nonè bastato lo sconto – pur proposto dai competitor e pari al 23,36% – a garantire la vittoria alla cordata promotrice, dunque.

WHITEPAPER SPEECH ANALYTICS, SENTIMENT ANALYSIS e AI per aumentare l’efficacia del Contact Center Cloud Intelligenza Artificiale

Il Psn e il Pnrr: avanti tutta sulla digitalizzazione della PA

“L’aggiudicazione del Polo Strategico Nazionale realizza la missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, componente 1, investimento 1.1 Cloud PA/Polo Strategico Nazionale) per accelerare la trasformazione digitale della PA e ha l’obiettivo, congiuntamente all’iniziativa 1.2 del Pnr “Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”, di portare il 75% delle amministrazioni italiane ad utilizzare servizi in cloud entro il 2026″, spiega in una nota ministro dell’Innovazione e Trasnsizione digitale. Tutte le amministrazioni centrali, le aziende sanitarie locali e le principali amministrazioni locali potranno infatti attingere alle risorse economiche previste dalla Missione 1.2 del Pnrr per migrare i dati e i servizi verso il Polo Strategico Nazionale.

La creazione del Psn è uno dei tre obiettivi fondamentali previsti dalla Strategia Cloud Italia, insieme alla classificazione dei dati e dei servizi pubblici da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA