Sergio Feliziani a capo di Commvault Italia

Sergio Feliziani è il nuovo Country Manager per l’Italia di Commvault, software house specializzata nella gestione dei dati in ambienti cloud. Feliziani avrà il compito di di sviluppare nuove opportunità di business sul mercato italiano nonché di accrescere e consolidare l’ecosistema di clienti e partner. Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato Ict –ha ricoperto ruoli di responsabilità in realtà internazionali come Sun/Oracle, Emc, Ibm e Service Now – Feliziani vanta dunque competenze in ambito manageriale, ma anche tecnologico e commerciale.

“Siamo lieti di affidare a Sergio la guida della sede italiana e siamo certi che le sue consolidate competenze permetteranno di accelerare l’espansione del business di Commvault in Italia – sottolinea Gabriel Martin, Area Vice President Emea Western e Israele dell’azienda – La sua esperienza e le relazioni nei settori Telco, Public e Enterprise, gli consentiranno di sviluppare nuovi approcci alle vendite per creare importanti nuove opportunità nel mercato italiano.”

WHITEPAPER Come supportare le aziende nella fase di migrazione al cloud Cloud Trade

La nomina di Feliziani segue una serie di recenti annunci volti a rafforzare la strategia e gli investimenti di Commvault a livello italiano e internazionale, per estendere il posizionamento dell’azienda nel settore della gestione intelligente e sicura dei dati, in un momento come quello attuale in cui l’adozione del cloud sta vivendo un’accelerazione senza precedenti.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di Commvault, azienda da sempre riconosciuta sul mercato per il suo spirito innovativo e il portfolio di soluzioni all’avanguardia e in costante evoluzione – sottolinea Sergio Feliziani -. Le mie priorità saranno di rafforzare le relazioni con i nostri clienti e partner, per analizzare e comprenderne le esigenze in questa “nuova normalità” che stiamo affrontando e accompagnarle nel percorso di trasformazione digitale e gestione dei dati”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA