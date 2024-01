Strategia aziendale cloud-first, Sap: “Ora è più importante che mai”

“Ogni impresa ha bisogno di una strategia aziendale cloud-first. Per le aziende è più importante che mai iniziare il proprio percorso di migrazione e modernizzazione in modo da sfruttare il potenziale delle ultime innovazioni cloud, tra cui le soluzioni di AI e sostenibilità”.

Lo afferma Eric van Rossum, chief marketing officer per l’Erp cloud di Sap, in occasione del lancio ufficiale di “Rise with Sap Migration and Modernization”, il nuovo programma Sap nato per superare due delle principali sfide che le aziende incontrano nel loro percorso verso il cloud: la gestione degli obiettivi e la riduzione dei costi.

Il pacchetto comprende un insieme di strumenti, servizi e incentivi finanziari progettati per facilitare la transizione delle aziende verso il cloud, enfatizzando l’importanza di mantenere il passo con l’innovazione che il cloud rende possibile. “Questo programma – chiarisce Sap in una nota – è pensato per infondere nei leader aziendali la fiducia necessaria a trasferire nel cloud anche i sistemi Erp più complessi, semplificando le personalizzazioni, i silos di dati e la complessità dei processi aziendali”.

Aggiornamenti continui e nuove funzionalità

Il programma “Rise with Sap Migration and Modernization” è progettato per assistere i clienti nel loro percorso di innovazione, offrendo aggiornamenti continui e nuove funzionalità. Una volta che le aziende sono operative nel cloud, Sap si impegna a gestire il sistema per garantire maggiore affidabilità, sicurezza, conformità e per potenziare l’utilizzo dei dati. Il programma è aperto sia ai clienti che attualmente utilizzano Sap Erp Central Component (Sap Ecc) sia a quelli che operano con Sap S/4Hana, proponendo un percorso digitale autoguidato e servizi assistiti dall’inizio alla messa in funzione.

WHITEPAPER Cloud Cost Management: la roadmap da seguire per evitare sprechi e sorprese Cloud storage IaaS

Crediti per compensare i costi del cloud

Per compensare i costi di migrazione e trasformazione e riconoscere gli investimenti già effettuati dai clienti, Sap ha annunciato un’offerta limitata nel tempo che potrebbe ridurre il costo della migrazione fino al 50% e accorciare il time-to-value. Fino alla fine del 2024, i clienti che aderiscono alla soluzione Rise with Sap o Grow with Sap avranno accesso a crediti utilizzabili per compensare i costi di manutenzione, servizi o abbonamenti cloud, inclusi Sap S/4Hana Cloud e soluzioni per diverse aree funzionali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA