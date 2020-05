Tim si prende Noovle. D’Asaro Biondo: “Importante accelerazione sul cloud”

Finisce nelle mani di Tim la cloud company Noovle. L’acquisizione del 100% della società rappresenta l’ennesimo segnale della rinnovata strategia al rilancio nella partita cloud da parte della telco nell’ambito dell’intesa con Google, di cui Noovle è fra i principali partner in Italia.

L’operazione – si legge in una nota – permette a Tim di ampliare la propria offerta di servizi innovativi di public, private e hybrid cloud e di rafforzare le competenze di servizio per accelerare la digitalizzazione delle imprese, dalle Pmi alla grande industria, fino al mondo della Pubblica amministrazione e della sanità. E grazie a questa acquisizione, Tim accelera significativamente nel percorso avviato al fianco di Google e apre la strada alla futura creazione di una newco dedicata ai servizi cloud ed edge computing.

“Siamo felici di accogliere Noovle nel Gruppo Tim: è il partner di riferimento di Google Cloud in Italia e ci permette di completare le nostre competenze in questo settore – sottolinea Carlo D’Asaro Biondo, Executive Vice President Tim-Cloud Project -. Dalle sinergie attese prevediamo un’importante accelerazione sul fronte dell’offerta e un significativo rafforzamento della nostra posizione sul mercato. Nel dare il benvenuto ai professionisti di Noovle penso all’ambizione del progetto Cloud di Tim e alla strada che faremo insieme”.

Con sede a Milano, Noovle conta oltre cento professionisti certificati nello sviluppo di applicazioni, web e mobile, basate sul cloud di Google. Opera inoltre in qualità di integrator di tecnologie innovative per lo sviluppo di soluzioni basate sul cloud per la digitalizzazione di enti, imprese e PA. Inoltre, sin dall’inizio dell’emergenza in corso, in sintonia con Tim, si è attivata per rispondere alla call for action di solidarietà digitale del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione per offrire supporto ad aziende ed enti della PA per garantire la continuità operativa.

“Da sempre Noovle ha sviluppato progetti di trasformazione digitale accompagnando istituzioni e imprese nel percorso evolutivo di filiere connesse e interoperabili – evidenzia Paolo Vannuzzi, Amministratore di Noovle -. Siamo orgogliosi di essere parte di un progetto innovativo di così ampio respiro”.

