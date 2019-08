VMware si rafforza nel cloud, acquisita Intrinsic

Si stringe l’abbraccio fra VMware e le tecnologie cloud. La software company – fa capo al gruppo Dell Technologies – acquisisce Intrinsic, startup di security cloud con sede a San Francisco. Non sono ancora stati resi noti i termini dell’accordo.

In particolare Intrinsic fornisce agli sviluppatori di software strumenti in grado di gestire in modo sicuro il “serverless computing”, approccio sempre più popolare al cloud, una forma di computing “a consumo” (è stata ribattezzata anche come “utility computing”). Il software Intrinsic consente alle aziende di impostare policy di utilizzo dei nuovi tipi di sistemi.

“L’acquisizione ci fornisce competenze e tecnologie uniche in grado di sostenere l’espansione della nostra piattaforma VMware AppDefense nel cloud pubblico”, fa sapere VMware.

Le quote di mercato dell’azienda sono quasi raddoppiate da quando è entrata in partnership con Amazon Web Services, il fornitore di cloud pubblico leader di mercato, nel 2016 . La tecnologia Intrinsic funziona con le offerte serverless di Amazon, Microsoft e Google.

Fondata nel 2015 e nota precedentemente come GitStar, Intrinsic ha 10 dipendenti – stando a Linkedin – e ha raccolto capitali da investitori di venture capital tra cui Andreessen Horowitz, First Round Capital e Nea.

La scorsa settimana VMware ha rivelato di aver discusso di ipotesi di aggregazione sociateria con Pivotal mentre, a inizio 2019, ha acquisito Bitnami, società che ha lanciato una soluzione che punta a semplificare l’implementazione di software su server cloud based.

