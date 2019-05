CloudItalia, Bernando Marzucchi è il nuovo Ad

Bernardo Marzucchi è in nuovo amministratore delegato di Clouditalia. A deliberare il conferimento degli incarichi e delle deleghe è stato il consiglio d’amministrazione, stabilendo che il manager continui nel contempo a ricoprire il ruolo di direttore generale in Clouditalia.

Nato nel 1972, Marzucchi ha conseguito due lauree in ingegneria, informatica e gestionale, e “da anni – si legge in una nota dellaa società – lavora con successo nel settore dell’Ict con incarichi di responsabilità in differenti aziende”.

“Sono orgoglioso di questa nomina – commenta il neo amministratore delegato di Clouditalia – Il 2018 ha confermato l’efficacia del percorso di trasformazione intrapreso, conclusosi con l’acquisizione di Clouditalia da parte di Irideos. Sono certo che il contributo che Clouditalia potrà dare al progetto Irideos in termini di persone, competenze ed asset tecnologici sarà fondamentale per il raggiungimento dei traguardi che ci siamo posti”.

