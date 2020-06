Cna Roma, alleanza con Unicredit e Alibaba per l’export digitale

Aiutare le piccole e medie imprese della Capitale nello sbarco sui mercati digitali internazionali. E’ l’obiettivo della partnership siglata da Cna Roma con Unicredit e il marketplace B2B di Alibaba. Un canale internazionale che potrà così essere utile alle imprese nel loro percorso di uscita dall’emergenza generata dalla pandemia Covid-19.

Grazie a questo accordo di collaborazione le imprese che aderiscono a Cna Roma potranno avere accesso a condizioni preferenziali al programma “Easy Export” di unicredit, un insieme di strumenti che l’istituto di credito ha messo a punto per rendere più semplice e favorire l’export digitale.

“E’ molto importante adesso aprire uno spazio nuovo per le imprese di Roma – afferma Stefano di Niola, segretario di Cna Roma . Grazie all’accordo con UniCredit e Alibaba parte per noi la fase 3 del rilancio con l’approdo ai mercati stranieri in maniera diretta. Crediamo in questa iniziativa, un’opportunità importante per le nostre imprese che possono avere uno strumento di reazione in più alla crisi economica generata dalla pandemia di Covid. Dalla crisi si esce solo investendo e battendo nuove strade, e noi vogliamo percorrerle tutte”.

“In una fase cosi’ complessa – aggiunge Salvatore Pisconti, responsabile per il Centro Italia di UniCredit – la nostra banca sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per supportare le aziende italiane nell’affrontare i nuovi scenari economici delineati dalla pandemia. Una di queste è sicuramente sostenere concretamente l’internazionalizzazione e la crescita delle imprese che vogliono aprirsi ai mercati esteri sfruttando i canali digitali. Con iniziative come Easy Export puntiamo ad ampliare la platea di imprese che esportano offrendo l’accesso ad Alibaba, il più importante market-place B2B in Italia con un presidio in 190 paesi nel mondo e con oltre 160 milioni di operatori attivi. A oggi nel Lazio abbiamo sottoscritto contratti con circa 70 imprese che hanno visto aumentare il loro giro d’affari con l’estero del 19%”.

Grazie alla collaborazione di partner specializzati come Geodis per la logistica e Var Group per la digitalizzazione dei processi IT, UniCredit metterà a disposizione delle imprese l’accesso a servizi ad alto valore aggiunto, dalla creazione di “vetrine” dedicate alle aziende e ai loro prodotti, al supporto per la gestione delle pratiche di logistica, fino all’assistenza di un consulente dedicato. Per far conoscere alle imprese questa nuova opportunità Cna Roma promuoverà una serie di iniziative digitali.

