Un nuovo hub tecnologico in India per Cnh Industrial, il gruppo italo-americano specializzato in macchine agricole e servizi, che inaugura nella città di Gurugram (nell’India settentrionale) l’India Technology Center.

Gli obiettivi del gruppo

Il polo strategico si concentrerà in particolare su sviluppo prodotto e soluzioni digitali. L’Itc, si spiega in una nota, è dotato di tecnologie di ultima generazione, tra cui un centro per l’innovazione, per la simulazione dei veicoli e di un laboratorio d’avanguardia per la realtà aumentata e virtuale, con l’obiettivo di supportare i progetti globali ad alto contenuto tecnologico.

Il Centro, operativo da marzo 2021, sarà ampliato con ulteriori spazi di sviluppo design, stampa 3D, software integrati, data analytics e tecnologie di User Interface e User Experience con funzionalità di simulazione avanzate. Inoltre si focalizzerà sullo sviluppo di competenze fondamentali nelle tecnologie e soluzioni software orientate al cliente, tra cui cloud, tecnologie integrate, elettrificazione, guida autonoma, analisi avanzata, simulazione, automazione e progettazione meccanica ed elettrica. L’Itc ha un organico di oltre 100 addetti, in via di ampliamento.

In India il “cuore” R&S di Cnh Industrial

“Il vasto potenziale, lo sviluppo economico e il pool di talenti indiani altamente qualificati lo rendono un mercato interessante per l’espansione e la crescita della nostra attività – spiega Chun Woytera, presidente Asia Pacific, Cnh Industrial –. Negli ultimi 10 anni, Cnh Industrial ha investito in modo significativo nella produzione indiana, in R&S, approvvigionamento e sviluppo della catena di approvvigionamento. Il nuovo polo rafforzerà la nostra visione di fare dell’India un hub tecnologico e di mostrare le capacità e le opportunità che offre nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni”.

“L’India Technology Center di Cnh Industrial avrà un ruolo centrale all’interno delle capacità globali di ricerca e sviluppo dell’azienda – dice Marc Kermisch, Chief Information Officer e Chief Technology & Quality Officer ad interim di Cnh Industrial -. Il Centro svilupperà tecnologie all’avanguardia, tra cui software, elettronica embedded e analisi dei dati, per supportare sia la nostra attività indiana che il portafoglio di prodotti globale dell’azienda. Le tecnologie disponibili al Centro consentiranno di aumentare l’efficienza e trasformare ulteriormente il modo in cui supportiamo i nostri clienti”.

