Co-innovazione, intelligenza artficiale e metaverso: ecco i top trend dei provider IT

Quali sono le principali tendenze che avranno un impatto sui fornitori di tecnologia fino al 2025? La risposta arriva dal nuovo report “Top trends for tech providers” di Gartner (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO), secondo cui, nel 2023, i leader di prodotto e gli altri dirigenti sono chiamati più che mai a bilanciare la pianificazione a breve termine con la strategia a lungo termine per stare al passo con gli shock dell’economia e le forze sottostanti che danno forma al loro business.

Le principali tendenze individuate da Gartner per il 2023, in particolare, riflettono proprio questa duplice realtà, quali effetti di tre grandi fenomeni: una sempre maggior dipendenza dalla tecnologia; l’emergere di inedite opportunità attraverso l’uso innovativo di tecnologie nuove e consolidate; l’impatto dei fattori macroeconomici, sociologici e ambientali esterni.

Ai fornitori di tecnologia un “ruolo di primo piano”

“La marcia della digitalizzazione continua anche in mezzo a interruzioni e i fornitori di tecnologia hanno un ruolo di primo piano da svolgere”, spiega Rajesh Kandaswamy, Distinguished vp analyst e Gartner fellow, svelando poi le tendenze concrete che avranno un impatto su clienti tecnologici, acquirenti, prodotti, ecosistemi, modelli di business e modelli operativi in ​​tutto il mondo per almeno i prossimi tre anni. Eccole.

WHITEPAPER Una guida al deep learning: cos’è, come funziona e quali sono i casi di applicazione Intelligenza Artificiale Robotica

Democratizzazione della tecnologia

La democratizzazione della tecnologia consente ai lavoratori non IT di cercare, selezionare, implementare e personalizzare la propria tecnologia. Questa tendenza offre opportunità per soddisfare le esigenze di un nuovo gruppo di “cittadini sviluppatori” e tecnologi aziendali. Gartner prevede che entro il 2025, il 55% di tutte le soluzioni tecnologiche emergenti di successo sarà fornito ad acquirenti “non tradizionali”, ad esempio al di fuori dell’IT, all’interno delle aziende, consentendo ai fornitori di espandersi in nuovi mercati e creare nuove relazioni con i clienti.

Acquisto di tecnologie aziendali “federate”

In un processo di acquisto federato, le decisioni di acquisto vengono prese dai rappresentanti di tutta l’azienda. Spinto dalla democratizzazione della tecnologia, l’acquisto di tecnologia aziendale federata sta accelerando, con solo il 26% degli acquirenti di tecnologia che riporta che gli acquisti sono finanziati esclusivamente dall’IT.

“Gli acquisti federati creano opportunità per i leader di prodotto in quanto consentono di concentrarsi su servizi a più valore aggiunto per i clienti aziendali”, chiarisce Emil Berthelsen , vp analyst di Gartner. “Tuttavia, aggiunge anche complessità, costringendo a modificare i modelli go-to-market e richiedendo una maggiore attenzione agli scenari e ai risultati di valore”.

Crescita guidata dal prodotto

La crescita guidata dal prodotto (Plg) è una strategia go-to-market in cui gli utenti sperimentano valore attraverso offerte di prodotti gratuite o dimostrazioni interattive o automatizzate. Quindi, gli utenti vengono convertiti direttamente in account a pagamento, oppure la loro influenza aiuta a guidare gli acquisti. Entro il 2025, il 95% dei fornitori di software-as-a-service (SaaS) impiegherà una forma di Plg self-service per l’acquisizione di nuovi clienti.

Ecosistemi di co-innovazione

L’approccio dell’ecosistema di co-innovazione è una pratica emergente che consente la convergenza di idee interne, esterne, collaborative e co-creative per creare nuovo valore. Le aziende utilizzano attivamente la tecnologia per differenziarsi e avere successo, quindi stanno sempre più co-innovando con i fornitori di tecnologia.

“Con un ecosistema di partner di co-innovazione, i fornitori di tecnologia possono soddisfare le pressanti esigenze dei clienti attraverso l’uso di competenze condivise, competenze tecnologiche, investimenti e incentivi”, fa notare Kandaswamy.

Mercati digitali

Gli acquirenti di tecnologia stanno abbracciando i mercati digitali per trovare, procurarsi, implementare e integrare facilmente soluzioni tecnologiche. Anche gli acquirenti non tecnologici si rivolgono sempre più ai mercati per soddisfare le loro esigenze di soluzioni tecnologiche componibili e facilmente consumabili.

“I fornitori di tecnologia e servizi stanno aumentando i loro investimenti nei canali di mercato mentre cercano opportunità di crescita e vantaggio competitivo”, spiega Kandaswamy. “Un mercato digitale accelera il time-to-market, estende il raggio d’azione ai segmenti target, espande gli ecosistemi dei partner e velocizza il ciclo di vendita“.

Applicazioni intelligenti

Le applicazioni intelligenti creeranno valore e sconvolgeranno i mercati imparando, adattandosi e generando nuove idee e risultati. Ad esempio, l‘intelligenza artificiale generativa (AI) è una tecnologia emergente che sta rapidamente guadagnando terreno per l’uso commerciale all’interno di applicazioni intelligenti. L’IA generativa può produrre nuovi contenuti multimediali (inclusi testo, immagini, video e audio), dati sintetici e modelli di oggetti fisici.

“I leader di prodotto dovrebbero aspettarsi che le funzionalità di intelligenza artificiale generativa che consentano alla forza lavoro di disporre di capacità avanzate e creative rappresentino un nuovo fronte competitivo nelle applicazioni intelligenti”, afferma Kandaswamy.

Tecnologie del metaverso per il marketing e l’esperienza del cliente

Le tecnologie del metaverso stanno rapidamente guadagnando terreno nel marketing per la creazione di esperienze uniche, interazioni di grande impatto e coinvolgimento innovativo. Entro il 2027, oltre il 40% delle grandi organizzazioni in tutto il mondo utilizzerà una combinazione di Web3 , calcolo spaziale e gemelli digitali in progetti basati sul metaverso volti ad aumentare le entrate.

“I marketer B2B hanno l’opportunità di applicare le tecnologie metaverse e le esperienze immersive che forniscono per espandere la portata e il coinvolgimento dei clienti e migliorare la user experience”, afferma Kandaswamy. “I primi utilizzatori sfruttano le tecnologie del metaverso per ospitare eventi in spazi virtuali, condurre riunioni di vendita interne ed esterne, presentare prodotti e altro ancora”.

Business sostenibile

“Il business sostenibile si è trasformato in un ‘must have’ piuttosto che in un ‘nice to have'”, charisce Kandaswamy. “In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, il business sostenibile è sostenuto dalla tecnologia sostenibile”.

I fornitori di tecnologia devono quindi migliorare la sostenibilità dei loro prodotti che consentono risultati di business sostenibili. Un recente sondaggio di Gartner ha rilevato che il 42% dei leader sta attualmente sfruttando le attività di sostenibilità per guidare l’innovazione, la differenziazione e la crescita aziendale attraverso prodotti sostenibili. Gartner prevede che entro il 2025, i fornitori di tecnologia in grado di quantificare il contributo positivo della loro offerta agli obiettivi di sostenibilità dei clienti aumenteranno il loro tasso di vincita del 20%.

“Tecno-nazionalismo”

Una nuova tendenza sta facendo sì che i mercati globali diventino sempre più locali, con un impatto sugli ecosistemi tecnologici globali. Le decisioni politiche stanno spingendo i Paesi ad attuare le normative sulla sovranità digitale, causando una divergenza di stack tecnologici. In risposta a questa tendenza, i leader di prodotto devono bilanciare la soddisfazione delle specifiche esigenze di localizzazione a livello nazionale e la redditività del prodotto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA