CodeYourFuture, ecco i primi 12 talenti dell’informatica

Si conclude con il “diploma” per 12 studenti la prima edizione di CodeYourFuture Italy, l’iniziativa gratuita per la formazione al coding promossa da CodeYourFuture in collaborazione con Luiss EnLabs e rivolta a rifugiati, richiedenti asilo e persone in difficoltà economica. Il graduation day, che si è svolto sabato 25 gennaio presso l’hub di LVenture Group e Luiss EnLabs, ha visto la presentazione dei progetti finali degli studenti che hanno completato con successo il percorso. Si tratta in tutto di 12 talenti che provengono da Italia, Russia, Iran, Siria, Egitto, Nigeria ed Eritrea, che hanno acquisito grazie a questo percorso competenze di programmazione in Html, Css, Java Script, React ed Node. Obiettivo del programma, insieme alle competenze informatiche, è stato lo sviluppo di soft-skills come la comunicazione efficace, la presentazione individuale e il team work, insieme a competenze linguistiche di inglese e italiano.

“Abbiamo ricevuto più di 250 candidature per questa prima edizione ma abbiamo selezionato solo gli studenti più talentuosi e che si sono dedicati con grande passione al programma – afferma Hannah Roberts, organizer di Code Your Future Italy – Questi 12 studenti che sono arrivati alla fine del programma hanno terminato un percorso sfidante e sono oggi delle professionalità interessanti, che possono offrire validissime competenze in campo tech e quella diversità che sarà un valore aggiunto per tutte le aziende che avranno la fortuna di assumerli in futuro. In questi mesi siamo diventati un team unito tra mentor e studenti, apprendendo la cultura l’uno dell’altro e spero che questo progetto possa veramente rappresentare un nuovo modello di integrazione per l’Italia”.

“Siamo felici di aver contribuito al successo della prima edizione italiana di CodeYourFuture e a lanciare questi nuovi talenti – aggiunge Luigi Capello, Ceo di LVenture Group – La domanda di nuove professionalità in campo digitale è in costante crescita: solo In Italia sono 200mila i lavoratori richiesti dalle imprese con queste specifiche competenze. Siamo convinti che programmi come CodeYourFuture portino un grande valore in termini di impatto sociale e possano rappresentare una grande occasione per le stratup del nostro portafoglio, sempre alla ricerca di sviluppatori di talento”.

Nata nel 2006 a Londra, CodeYourFuture è un’organizzazione no profit nel settore dell’education che opera in 4 Paesi con l’obiettivo di trasformare situazioni di svantaggio in opportunità. I progetti finali degli studenti sono stati realizzati in collaborazione con importanti realtà del mondo associativo e no profit, in collaborazione con Caritas Internationalis, Cnca e Startups Without Borders.

