Colao verso la guida della task force per la ricostruzione

Vittorio Colao a capo della task force di esperti chiamati a fare uscire il Paese dalla crisi generata dal Covid-19. Lo riportano alcune indiscrezioni di stampa, secondo cui l’ex ceo di Vodafone sarebbe in pole position per guidate la squadra di esperti -manager, psicologi, economisti, organizzatori del lavoro- chiamata ad affiancare il comitato tecnico scientifico per rimettere in moto il paese, superata la fase emergenziale. “Non è deciso, ma è molto probabile che alla fine sia indicato Colao”, riferiscono fonti di governo.

Per la creazione del team di esperti sono stati consultati- riporta Repubblica – sia in partiti di maggioranza sia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La task force dovrà collaborare con il governo all’impostazione di un nuovo modello sociale e economico per i prossimi mesi, con attenzione particolare alle misure da prendere nel periodo precedente la scoperta del vaccino. L’obiettivo è far ripartire l’economi, tutelando la salute. La task force farà riferimento alla Presidenza del Consiglio e assumerà anche una parte delle competenze di alcuni ministeri.

