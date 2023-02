Communication platform as a service, Infobip miglior provider per Juniper Research

E’ Infobip il miglior provider di Communications platform as a service (CPaaS): questo il verdetto di Juniper Research, sulla base di una selezione effettuata fra 19 vendor nello scenario di un comparto che, secondo l’istituto di ricerca, è destinato a crescere fino a 42,8 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto ai 21 miliardi di dollari di quest’anno. Secondo i risultati, Infobip supera infatti i concorrenti per portata e funzionalità, in quanto “in grado di offrire un portfolio estremamente completo delle diverse tecnologie di messaggistica”, ulteriormente rafforzato “dall’acquisizione di OpenMarket”.

“Completa copertura” di diverse tecnologie di messaggistica

Infobip offre strumenti di monitoraggio delle prestazioni che analizzano il traffico di messaggistica, i tassi di consegna, di invio dei messaggi e di click-through. Il criterio di valutazione di Juniper si è concentrato sulla “completa copertura di diverse tecnologie di messaggistica” della piattaforma, che includono una varietà di canali, tra cui e-mail, Facebook Messenger, Google Business Messages, live chat integrata, messaggistica native delle app, Rcs, sms, Telegram, Viber for Business, video, voce e WhatsApp Business. Più in generale, Juniper ha sottolineato che il supporto di una moltitudine di canali “è sempre più importante per massimizzare il valore di una piattaforma CPaaS”.

Juniper ha assegnato ad Infobip il punteggio più alto per il volume delle operazioni nel settore delle comunicazioni mobili, la portata geografica e la varietà delle tecnologie CPaaS supportate. Il tech analyst ha inoltre attribuito a Infobip il maggior punteggio per le capacità e la qualità dei servizi, le prospettive future del mercato CPaaS e la sua presenza sul mercato. Inoltre, secondo il report di Juniper, la presenza globale di Infobip è stata rafforzata da acquisizioni come OpenMarket e Peerless Network negli Stati Uniti.

“I canali di messaggistica possono essere utilizzati tramite Api, in installazioni cloud ibride o in modalità SaaS (Software-as-a-Service)”, ha commentato Juniper. Inoltre, ha considerato il portale web di Infobip, in quanto “dispone di una ricca interfaccia grafica, una capacità di gestione omnicanale delle campagne, dashboard personalizzabili, strumenti di gestione e profilazione degli utenti, capacità di targeting e analisi, gestione dei ruoli e altri strumenti”.

Dalla messaggistica alle chatbot

Infobip ha due sedi centrali, nel Regno Unito e in Croazia. Oltre ad esse e alle numerose sedi dislocate in tutto il mondo, Infobip ha altri uffici europei in Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Russia, Serbia, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina.

L’offerta di prodotti di Infobip comprende: sms bidirezionali (che consentono agli utenti di inviare e ricevere messaggi sms su codici brevi o numeri lunghi virtuali, utilizzando una piattaforma basata sul web); 2FA (servizio che offre anche funzioni di sicurezza rafforzate attraverso la 2FA tramite otp o pin monouso inviati via sms); messaggistica Ott (servizio rivolto a banche, rivenditori e altre aziende che desiderano migliorare il coinvolgimento dei clienti e raggiungere i consumatori sui canali di messaggistica e comunicazione più diffusi); messaggistica omnichannel (capacità fondamentale della piattaforma Infobip, su cui si concentra un’enorme parte della ricerca e sviluppo: consente alle aziende di trasmettere messaggi critici su più canali contemporaneamente, in modo che possano raggiungere più dispositivi ed essere letti o ascoltati il prima possibile; definire scenari di ripiego e priorità di canale per la propria messaggistica, in modo che la comunicazione si basi sulle preferenze dei clienti e sui dispositivi che hanno a disposizione; integrare i canali online, offline e digitali per un’orchestrazione avanzata del customer journey); soluzioni per gli operatori Mno (il portafoglio comprende sGate, la soluzione per il filtraggio e la monetizzazione degli sms, soluzioni CPaaS per le comunicazioni aziendali e per le esigenze di comunicazione e coinvolgimento dei clienti, nonché iGate, una soluzione di identità mobile che consente agli operatori di implementare servizi di autenticazione di nuova generazione); servizi Rcs; Conversations (utilizzando la soluzione, le aziende possono implementare uno spazio di lavoro conversazionale che consente agli agenti del servizio clienti di gestire tutte le conversazioni con i clienti attraverso una varietà di canali); Moments (fornisce ai clienti aziendali una piattaforma di gestione delle campagne omnichannel, consentendo alle aziende di raggiungere gli utenti finali sulla loro piattaforma preferita); Answers (soluzione che consente alle aziende di implementare chatbot basati su regole o AI come parte della loro offerta di servizio clienti, riducendo di conseguenza i costi generali).

Opportunità di crescita sulla scia delle pmi

Juniper prevede notevoli opportunità di crescita per il settore CPaaS in mercati consolidati come quello del Nord America, ma anche in paesi come America Latina, Africa e Medio Oriente, in quanto in grado di registrare una crescita sostanziale nei prossimi cinque anni. Il report inoltre sottolinea il potenziale di crescita della strategia di Infobip di espandere le proprie capacità B2D (Business to Developer), come dimostrato dall’acquisizione di Shift Conference e Netokracija. “Creando un contatto con gli sviluppatori e offrendo un portale self-service, Infobip ha l’opportunità di aumentare la visibilità delle sue soluzioni”, commenta Juniper. Più in generale, prevede che la crescita del mercato CPaaS sarà in gran parte guidata dal mercato delle pmi. La partnership di Infobip con Microsoft Azure, siglata nel 2021, contribuirà a estendere la base di clienti aziendali, rendendo più facile per questi ultimi “integrare i prodotti di Infobip nell’infrastruttura esistente”.

Una risposta all’esigenza di interazioni semplici ed efficienti

“Abbiamo consolidato la nostra posizione di fornitore CPaaS leader di mercato, come dimostra il nostro primo posto nella classifica di Juniper, e siamo pronti per sfruttare queste opportunità di crescita”, dichiara Ivan Ostojić, Chief business officer di Infobip. “La nostra continua espansione riflette il fatto che i clienti richiedono sempre più interazioni semplici ed efficienti tra aziende, persone e cose. Stiamo facendo il possibile per assicurarci di rimanere leader nella comunicazione omnichannel full-stack per ogni piattaforma, il che significa fornire l’infrastruttura di comunicazione più potente ai nostri clienti e partner, attraverso una varietà di canali personalizzabili, funzionalità avanzate e soluzioni conversazionali”.

