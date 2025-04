Confcommercio, a Paola Generali la delega alla digitalizzazione

Il nuovo Consiglio Direttivo di Confcommercio-Imprese per l’Italia ha riconfermato Paola Generali, presidente di Assintel, nella carica di Consigliera Nazionale con incarico alla digitalizzazione.

“Sono orgogliosa e grata per l’incarico conferitomi – commenta Generali – che premia l’impegno non solo mio ma di tutta Edi Confcommercio e di Assintel nel promuovere l’innovazione tecnologica e accompagnare le imprese nel percorso di trasformazione digitale. Continueremo con forza questo lavoro per aiutare le pmi italiane nella transizione digitale. Personalmente farò del mio meglio per fare in modo che Confcommercio possa diventare un punto di riferimento delle aziende nel loro processo di digitalizzazione”.

Chi è Paola Generali

Paola Generali è Presidente Assintel, l’associazione nazionale delle imprese Ict e Digitali di Confcommercio e Presidente di Edi, il Digital Innovation Hub di Confcommercio. Inoltre è Consigliera e Membro di Giunta di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Membro del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano. Milanese, laureata all’Università Cattolica di Milano, quando aveva appena 27 anni ha fondato GetSolution, azienda di consulenza in ambito compliance, cybersecurity e governance.