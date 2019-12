Confindustria Digitale: “Con stralcio norme su innovazione competitività a rischio”

“Siamo sconcertati e fortemente preoccupati per lo stralcio dalla Legge di bilancio delle norme atte ad accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e l’attuazione dell’Agenda digitale. In questo modo si rischia di compromettere la realizzazione delle grandi piattaforme nazionali di digitalizzazione del Paese ”. E’ quanto afferma Cesare Avenia il presidente di Confindustria Digitale riguardo alla cancellazione, avvenuta prima del voto di fiducia nell’aula al Senato, delle norme contenute nell’emendamento del Governo al ddl di bilancio 2020, che prevedeva il rafforzamento dell’organico e delle competenze tecniche della Presidenza del Consiglio dedicate alla trasformazione digitale.

“A ciò si aggiunge anche il fatto grave – continua Avenia – della mancata inclusione nel testo portato in approvazione in Aula delle norme relative a Contratto di Espansione, Fondo di Solidarietà per il settore delle Tlc e Ammortizzatori Sociali strutturali per i call center. Si tratta di misure importanti di politiche attive e passive, necessarie per accompagnare il mondo del lavoro nei processi di trasformazione digitale”.

Confindustria Digitale sottolinea il grave ritardo accumulato dal nostro Paese nell’innovazione digitale, certificato da tutti gli indici internazionali incluso il Digital Economy and Society Index (Desi) dell’Unione Europea che ci vede tuttora inchiodati alla 24° posizione sui 29 stati membri; ritardo che dovrebbe imporre una drammatica urgenza di accelerare gli sforzi, piuttosto che depotenziare la macchina che deve coordinare questi sforzi.

“Anche se crediamo che quanto avvenuto al Senato possa essere un involontario incidente di percorso – sottolinea il presidente di Confindustria Digitale – non possiamo non rilevare come da questa vicenda emerga una mancanza di attenzione nel dibattito politico per misure che avrebbero dovuto essere considerate prioritarie per sostenere il Paese sulla via della crescita e dell’innovazione”.

“Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha assunto fin dalla formazione di questo Governo un impegno forte per accelerare la trasformazione digitale del Paese – conclude Cesare Avenia – testimoniato dalla creazione di un Ministero ad hoc e da una riorganizzazione della governance dei processi di trasformazione digitale. Confidiamo quindi in un suo impegno a intervenire a partire già dai prossimi appuntamenti legislativi per ripristinare le misure previste”.

Lo stralcio delle norme sull’Agenda digitale

La Presidenza del Senato ha “tagliato” una parte delle misure digitali previste dalla manovra 2020. Stralciate dal maxi emendamento approvato dal Senato le norme relative alla creazione di una piattaforma su cui ricevere atti amministrativi come le multe e le comunicazioni dellAgenzia delle Entrate. Stoppata anche la cambiale digitale e la tobin tax con aliquota dello 0,04% sulle transazioni finanziarie online. La presidente Elisabetta Casellati ha giudicato queste norme inammissibili per estraneità di materia dalla presidenza del Senato.

Ma soprattutto è stato cassato l’emendamento sull’organico destinato al ministero dell’Innovazione tecnologica.

L’ex commissario al Digitale, Diego Piacentini, nella relazione stilata alla fine del suo mandato aveva stimato un fabbisogno di almeno 500 risorse. Un numero molto lontano da quello attualmente a disposizione ma anche da quanto previsto dall’emendamento, ora eliminato, che ne prevedeva circa 100. Ora dunque si riapre la partita risorse: secondo quanto risulta a CorCom Pisano e il commissario Luca Attias stanno già lavorando a un piano B per assicurarsi il personale di cui hanno bisogno.

