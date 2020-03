Consegne merci? Ora le fa il taxi. Via a Wetaxi Delivery

Taxi in aiuto dell’emergenza Coronavirus. Da oggi Wetaxi attiva a partire da Roma il servizio di Delivery che consente di consegnare via taxi spesa, oggetti, beni di necessità. In collaborazione con la cooperativa romana Samarcanda 06.5551, la funzione Wetaxi Delivery permette di chiamare e pagare direttamente via app la consegna ed il ritiro dei pacchi, assicurando trasparenza e sicurezza.

Il servizio Wetaxi Delivery estende in questo modo il perimetro di attività ala trasporto di merci, confermando il loro ruolo di “servizio pubblico”: nasce in un contesto di emergenza sia per supportare i tassisti che i cittadini, le aziende e i professionisti che possono così far recapitare pacchi di diverso tipo, dalla spesa ai medicinali, dai generi di prima necessità a piccoli quantitativi di merci.

“Per adattarci alla situazione attuale e riuscire a trovare – anche in un momento di crisi – il modo di supportare i tassisti, i partner e gli utenti, abbiamo reinventato in tempo record il nostro servizio e rilasciato un aggiornamento della app. Wetaxi Delivery parte da Roma ma cercheremo di estendere presto il progetto anche nelle altre città dove siamo presenti”, spiega Massimiliano Curto, fondatore e Amministratore di Wetaxi. “Da sempre crediamo nella collaborazione e nel rispetto: vogliamo supportare e aiutare la comunità in questo momento così difficile. Anche per questo Wetaxi rinuncerà alla sua fee per il servizio di Delivery. Inoltre, a sostegno di coloro che in prima linea si muovono per tutti noi, abbiamo donato parte dei ricavi di Wetaxi realizzati pre crisi Covid19 alla Croce Rossa Italiana”.

Wetaxi Delivery: ecco come fare

Per usufruire della funzione Wetaxi Delivery serve scaricare l’app di Wetaxi o aggiornarla all’ultima release, quindi selezionare dal menù principale l’opzione “spedizione con taxi” o cliccare sulla nuova icona inserita sulla mappa. A questo punto si potrà chiamare il taxi per il servizio inserendo l’indirizzo di partenza e quello di destinazione del pacco e impostando l’orario di ritiro dello stesso. La consegna, sia in partenza che in arrivo, avverrà a bordo strada, mentre il requisito fondamentale per il trasporto sarà la dimensione del collo, che non dovrà essere più grande della capienza del bagagliaio.

Wetaxi assicura anche per il servizio Delivery la tariffa trasparente e garantita, evidenziando in anticipo il prezzo massimo della corsa nel momento della richiesta. Il pagamento della “corsa” può essere fatto tramite l’app di Wetaxi con ​carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile in app, permettendo di ridurre al minimo sia i contatti fisici sia quelli con il denaro e rispettando distanza interpersonale di un metro.

Inoltre, “andando anche oltre quanto previsto dal Dpcm – fa sapere l’azienda -, l’intera flotta di Samarcanda ha adottato un sistema di sanificazione auto, per garantire un trasporto sicuro, e i taxisti sono dotati di mascherina chirurgica e correttamente istruiti sulle norme igieniche da adottare per un adeguato svolgimento del servizio”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA